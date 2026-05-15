Συνάντηση Γεωτεχνικών για την κρίση ρευστότητας στον πρωτογενή τομέα

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η συνάντηση γεωτεχνικών με θέμα: «Κρίση ρευστότητας στον πρωτογενή τομέα – Ώρα μηδέν για την Ελληνική Γεωργία».

Τη συνάντηση συνδιοργάνωσαν το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων (Π.Ο.Σ.Γ.), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων (Π.Ο.Σ.Ε.Γ.), η Πανελλήνια Ένωση Φορέων Αγροτικής Συμβουλευτικής (Π.Ε.Φ.Α.ΣΥ.) και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναδείχθηκαν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας εξαιτίας της παρατεταμένης στάσης πληρωμών στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, των δυσλειτουργιών στη λειτουργία του ΟΣΔΕ και της γενικευμένης έλλειψης ρευστότητας που πλήττει τόσο τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις όσο και τις γεωπονικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, κατατέθηκαν προτάσεις για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων, με στόχο τη στήριξη της ελληνικής γεωργίας και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα.

Στην εκδήλωση τοποθετήθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κ. Μενέλαος Γαρδικιώτης, ο Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Γ., κ. Χρήστος Παναγούλης, ο Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Ε.Γ., κ. Αναστάσιος Μπινιάρης, ο Πρόεδρος της Π.Ε.Φ.Α.Σ.Υ., κ. Δημήτριος Ντογκούλης, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, κ. Ιωάννης Καραστέργιος και πλήθος Γεωτεχνικών παρευρισκόμενων στην εκδήλωση.

Όλοι οι ομιλητές υπογράμμισαν την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης της ομαλής χρηματοδότησης των δράσεων αγροτικής ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων και διοικητικών διαδικασιών, τονίζοντας επιτακτικά ότι η σημερινή κατάσταση δημιουργεί συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για τον αγροτικό κόσμο και τους επαγγελματίες του κλάδου.

Σημειώνεται ότι στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι κ.κ. Ιωάννης Οικονόμου, Πρόεδρος της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τα προβλήματα του αγροτικού τομέα και Σταύρος Αραχωβίτης, πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, καθώς και ο κ. Νικόλαος Κακαβάς, Πρόεδρος της Πανελλήνια Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, ο οποίος στην ομιλία του κατέστησε σαφές ότι στον αγώνα αυτό είναι μαζί όλοι οι Γεωτεχνικοί, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες.

Στη συνάντηση είχαν προσκληθεί τόσο η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όσο και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες ωστόσο έλαμψαν με την απουσία τους, αδιαφορώντας για την αγωνία χιλιάδων γεωτεχνικών για το μέλλον του πρωτογενή τομέα παραγωγής, του οποίου αποτελούν τον στυλοβάτη του.

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και οι συνδιοργανωτές φορείς θα συνεχίσουν την προσπάθεια για διάλογο αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα του προβλήματος, θα καταθέσουν γραπτώς υπόμνημα στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ που θα συνεδριάσει στις 26 Μαΐου 2026, ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στην εν λόγω Επιτροπή, και, επιπλέον, θα κλιμακώσουν τις ενέργειές τους, διεκδικώντας ουσιαστικές λύσεις για τη στήριξη της ελληνικής γεωργίας, των γεωτεχνικών και των Ελλήνων αγροτών.