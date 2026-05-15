Ευρεία ιχνηλάτηση για φυματίωση σε εργάτες γης στη βόρεια Ηλεία

Ευρεία επιχείρηση ιχνηλάτησης πιθανών νέων κρουσμάτων φυματίωσης ξεκινά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη βόρεια Ηλεία, με στόχο να περιορίσει τη μετάδοση της ασθένειας στους μετανάστες εργάτες γης που εργάζονται στις αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής, μετά τα 10 θετικά τεστ μαντού.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Πύργου και στον Γιώργο Μαρινόπουλο η αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Άννα Μαστοράκου, αναμένονται οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ για να ξεκινήσει η επιχείρηση, σημειώνοντας ότι σε περίπτωση θετικών κρουσμάτων θα ακολουθήσει άμεσα διάγνωση από πνευμονολόγο και θεραπευτική αγωγή.

«Επειδή θα υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που δυνητικά έχουν έρθει σε επαφή με το μικρόβιο, αναμένουμε τη συνδρομή του ΕΟΔΥ και των κινητών Μονάδων, ώστε να κάνουμε μια ευρεία επιχείρηση με τεστ μαντού σε πάρα πολλά άτομα, αρχίζοντας την ιχνηλάτηση από τα περιστατικά που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο του Ρίου και ανοίγοντας τον κύκλο των επαφών. Εννοείται ότι όποιος ντόπιος πολίτης έχει έρθει επαφή με αυτούς τους πληθυσμούς, θα ενταχθεί στο πρόγραμμα, το οποίο θα περιλαμβάνει την εξέταση μαντού και ακτινογραφία θώρακος. Εάν η μαντού είναι θετική, τότε θα υπάρχει και μια διάγνωση από πνευμονολόγο.

Ακούστε απόσπασμα της συνέντευξης της κ. Μαστοράκου στην ΕΡΤ Πύργου