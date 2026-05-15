Στην Ξάνθη το 12ο Συνέδριο της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ την Παρασκευή 12 Ιουνίου

Το 12ο Συνέδριο της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ έρχεται να συνεχίσει έναν εδραιωμένο θεσμό δημόσιου διαλόγου για τον ελληνικό πρωτογενή και αγροδιατροφικό τομέα, εστιάζοντας αυτή τη φορά σε μία από τις κρισιμότερες προκλήσεις της εποχής: την ανανέωση των γενεών στη γεωργία, σε συνδυασμό με την καινοτομία και τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό παραγωγικό μοντέλο.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου στην Ξάνθη, σε μια περιοχή με ισχυρή αγροτική ταυτότητα και ιδιαίτερη σημασία για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.

Καθώς ο ευρωπαϊκός και ο ελληνικός αγροτικός τομέας καλούνται να ανταποκριθούν σε διαρθρωτικές αλλαγές, δημογραφικές μεταβολές, κλιματικές προκλήσεις και τεχνολογικές εξελίξεις, το 12ο Συνέδριο της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ φιλοδοξεί να αναδείξει πολιτικές, εργαλεία και πρακτικές που μπορούν να καταστήσουν τη γεωργία ελκυστική για τις νεότερες γενιές, αξιοποιώντας την καινοτομία ως βασικό μοχλό ανάπτυξης.

Στο επίκεντρο των εργασιών του Συνεδρίου θα βρεθούν:

ο ρόλος των νέων γεωργών στη μετάβαση της ελληνικής γεωργίας,

το μέλλον της ΚΑΠ, από την Περίοδο 2023–2027 στη νέα προγραμματική περίοδο,

η σημασία της τεχνολογίας για μια περισσότερο βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία, και

επιτυχημένα παραδείγματα νέων αγροτών, από τη θεωρία στην πράξη

Μέσα από θεματικές ενότητες και στοχευμένες παρεμβάσεις, θεσμικοί εκπρόσωποι, επιστήμονες, επιχειρηματίες, στελέχη της αγροδιατροφικής αλυσίδας και επαγγελματίες του χώρου, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα καταθέσουν εμπειρίες, προτάσεις και καλές πρακτικές που συνδέουν την καινοτομία με την ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού στην ύπαιθρο.

Το 12ο Συνέδριο της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών λύσεων, ενισχύοντας τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, με κοινό στόχο ένα βιώσιμο, σύγχρονο και ανθεκτικό μέλλον για την ελληνική γεωργία.

Το 12ο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο του έργου ενημερωτικών δράσεων για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) “CAP4Youth”, και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

