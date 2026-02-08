Θεσσαλία: Σύσκεψη για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των παρακάρλιων περιοχών

Το χρόνιο και μέχρι σήμερα δυσεπίλυτο πρόβλημα ιδιοκτησίας των παρακάρλιων περιοχών (περίπου 12.000 στρέμματα), που απασχολεί αγρότες των περιοχών Καλαμάκι (Δήμος Κιλελέρ), Ανατολή (Δήμος Αγιάς) και Στεφανοβίκειο (Δήμος Ρήγα Φεραίου), αποτέλεσε αντικείμενο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε χθες στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Λάρισα.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Αντιπεριφέρειας Πρωτογενούς Τομέα και των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Γης, υπό την προεδρία του αντιπεριφερειάρχη, Δημήτρη Τσέτσιλα και με την παρουσία των διευθυντών των δύο υπηρεσιών, του δημάρχου Κιλελέρ Αθανασίου Νασιακόπουλου, αντιδημάρχων, του περιφερειακού συμβούλου Δημήτρη Σοφολόγη και ενδιαφερόμενων παραγωγών.

Οι τελευταίοι εξέφρασαν την αγωνία τους σχετικά με τις επιδοτήσεις, οι οποίες συνδέονται με τη χρήση γης των παραπάνω περιοχών, με αφορμή και τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Αυτό που αποφασίστηκε σε πρώτη φάση είναι να πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη μεταξύ των νομικών υπηρεσιών των αρμόδιων Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Χωροταξίας και της Περιφέρειας, ενώ μέχρι να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς η Περιφέρεια θα αιτηθεί στο ΥΠΑΑΤ τη συνέχιση της καταβολής των ενισχύσεων στους παραγωγούς, που καλλιεργούν τις συγκεκριμένες εκτάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η αδυναμία οριστικής επίλυσης ορισμένων ιδιοκτησιακών προβλημάτων, που δημιουργήθηκαν με την αποξήρανση της Κάρλας, οδήγησε στη διαμόρφωση μιας ιδιάζουσας κατάστασης, εις βάρος τελικά πολλών κατοίκων της περιοχής. Πριν από μερικά χρόνια, με την έκδοση των κτηματολογικών πινάκων, αρκετοί παραγωγοί ανακάλυψαν ότι δεν τους ανήκει καλλιεργήσιμη γη, η οποία είχε νόμιμα μεταβιβαστεί (αγοραπωλησίες, αποδοχές κληρονομιών, δωρεές, υποθήκες για λήψη δανείων), φορολογηθεί, χρηματοδοτηθεί με κονδύλια αγροτικής ανάπτυξης και αποζημιωθεί από το κράτος στο πλαίσιο των έργων επανασύστασης της Κάρλας.