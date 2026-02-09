Τιμήθηκε στα Τρίκαλα η 101η  επέτειος της αγροτικής-λαϊκής εξέγερσης του 1925

Με εκδήλωση μνήμης τίμησε ο Δήμος Τρικκαίων την 101η επέτειο της αγροτικής και λαϊκής εξέγερσης των Τρικάλων, της 2ας Φεβρουαρίου 1925.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 στην ομώνυμη πλατεία, μπροστά στο μνημείο που στέκει ως υπενθύμιση των αγώνων των Θεσσαλών αγροτών, στη γωνία των οδών Ασκληπιού και Ιπποκράτους.

Εκ μέρους του Δήμου Τρικκαίων η εντεταλμένη σύμβουλος δημοσίων σχέσεων, Εφη Λεβέντη, τόνισε τη σημασία του αγώνα των αγροτών σε συνδυασμό με το ότι η εκδήλωση πραγματοποιείται σχεδόν πάντα εν μέσω ή μετά από αγροτικές κινητοποιήσεις. Και σημείωσε ότι “Το μήνυμα της κινητοποίησης του 1925 οφείλουμε να το διατηρούμε ζωντανό: έμφαση στον αγρότη, προσοχή και φροντίδα στο εισόδημά του, διασφάλιση συνθηκών, προκειμένου αυτό να αυξάνεται, υποδομές, συζήτηση, συνεργασία.

Οφείλουμε να σταθούμε μπροστά στο μνημείο που με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων κοσμεί τη συγκεκριμένη πλατεία και να προσπαθούμε συνεχώς να διατηρούμε ενεργή τη διεκδίκηση για καλύτερες συνθήκες για την αγροτιά”.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων, από τη βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Μαρίνα Κοντοτόλη, την Έφη Λεβέντη για τον Δήμο Τρικκαίων, τον Θανάση Ξάφο, εντεταλμένο σύμβουλο διά βίου μάθησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων κ. Γιώργο Τσιώλη, αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων κ. Θανάση Φαλτάκα, τον κ. Αντώνη Λάππα, πρόεδρο του Γεωπονικού Συλλόγου Τρικάλων τον υποναύαρχο ε.α. κ. Νικόλαο Γκόγκο, εκπρόσωπο της πρωτοβουλίας για την Αγροτική-Λαϊκή εξέγερση της 2ας Φεβρουαρίου 1925.

Παρέστησαν επίσης, ο περιφερειακός σύμβουλος ΠΕ Τρικάλων Θανάσης Τσιάρας, η πρόεδρος της e-Trikala ΑΕ Βίβιαν Τέγου, η δημοτική σύμβουλος Τρικκαίων Μαρίνα Καραμέτου.

Χαιρετισμό απέστειλαν, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου και η βουλεύτρια Τρικάλων της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα.

Τον Εθνικό Υμνο και το εμβατήριο “Επέσατε Θύματα” παιάνισε η Δημοτική Φιλαρμονική Τρικάλων.