Μια ξεχωριστή εμπειρία από τη Syngenta Biologicals

Σε μια καινοτόμο και πολυδιάστατη εκδήλωση, η ελληνική ομάδα της Syngenta παρουσίασε σε 150 συνεργάτες της τη στρατηγική, την έρευνα, τις τεχνολογίες και την προσέγγισή της στην αγορά των Βιολογικών. Η εκδήλωση περιλάμβανε έξι θεματικές ενότητες, υποστηρίχθηκε από σύγχρονο οπτικοακουστικό εξοπλισμό, τέσσερα σκηνικά σημεία παρουσίασης, πλούσιο οπτικό υλικό, ζωντανή κάλυψη, βίντεο πελατών, διαδραστικά menti quiz και έρευνες ανατροφοδότησης. Στο τέλος, παρουσιάστηκε ο νέος κατάλογος Syngenta Biologicals, με φρέσκο και δυναμικό branding.

Οι 16 ομιλητές από τα τμήματα Marketing, Τεχνικής Υποστήριξης, Πωλήσεων και Regulatory της εταιρείας έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για 4,5 ώρες, χαρίζοντας σε όλους μια δυνατή εμπειρία γνώσης και συνεργασίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, στο ξενοδοχείο Hyatt στη Θεσσαλονίκη, σε ένα γεγονός που αποδείχθηκε ορόσημο για τη βιομηχανία. «Η εκδήλωση σχεδιάστηκε, με στόχο να μοιραστούμε γνώση, να ανταλλάξουμε εμπειρίες και να οικοδομήσουμε από κοινού το μέλλον της Syngenta Biologicals», όπως αναφέρει η εταιρεία.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε έξι θεματικές ενότητες, που κάλυψαν όλο το φάσμα των βιολογικών λύσεων:

Στρατηγική – Το όραμα και η κατεύθυνση της Syngenta στα Biologicals.

Βιο-φυτοπροστατευτικά – Οι σύγχρονες λύσεις για βιώσιμη προστασία.

GEA POWER® – Η καινοτόμος τεχνολογία από τα Φιόρδ στο χωράφι.

Βιοδιεγέρτες – Προϊόντα με τη σφραγίδα της επιστήμης.

Αποδοτικότητα χρήσης θρεπτικών στοιχείων – Με σύμμαχο τη φύση για πιο αποδοτική λίπανση και άρδευση.

Η προσέγγισή μας στην αγορά – Πώς ενσωματώνουμε τα Biologicals στη στρατηγική μας.

Η εκδήλωση περιλάμβανε, επίσης, μια σύντομη ενότητα για τον εορτασμό των 25 χρόνων της Syngenta Ελλάς.

Η ανάγκη για βιοφυτοπροστατευτικά προϊόντα και οι λύσεις της Syngenta

Ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για τη φυτοπροστασία τού σήμερα, αλλά, κυρίως, του μέλλοντος είναι τα βιοφυτοπροστατευτικά. Η σημασία της χρήσης αυτών των προϊόντων είναι μεγάλη, καθώς είναι σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας που ζητάει προϊόντα απαλλαγμένα από ασθένειες και, ταυτόχρονα, χαμηλά υπολείμματα.

Τα προϊόντα αυτά προέρχονται από φυσικές ουσίες, έχουν υψηλή αποτελεσματικότητα, όταν χρησιμοποιούνται σωστά και δίνουν μεγάλη ευελιξία στον σύγχρονο παραγωγό και γεωπόνο, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου ακόμη και πολύ κοντά στη συγκομιδή.

Το αυστηρό πλαίσιο εγκρίσεων ΦΠ προϊόντων της ΕΕ, τα secondary standards των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ της Ευρώπης, οι απαιτήσεις των καταναλωτών που επιζητούν φρούτα και λαχανικά απαλλαγμένα από υπολείμματα, καθώς και η διαχείριση του ρίσκου της ανθεκτικότητας εχθρών και ασθενειών στα συμβατικά ΦΠ προϊόντα, τα καθιστούν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για τη φυτοπροστασία του αύριο.

Από τα Φιόρδ στο χωράφι με την τεχνολογία GEAPOWER

Παρουσιάστηκαν οι πυλώνες της τεχνολογικής πλατφόρμας GeaPower και όλες οι πληροφορίες για τα φύκια Ascophyllum Nodosum και την τεχνογνωσία/εμπειρία 88 ετών σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία τους. Κατόπιν, παρουσιάστηκε το σύνολο των τεχνολογιών Genomics, Transcriptomics, Phenomics, Proteomics, Metabolomics, που έχει στη διάθεσή της η εταιρεία για τον έλεγχο και όλη τη διαδικασία παραγωγής, ώστε ένα σκεύασμα να γίνει εμπορικό προϊόν. Υπήρχαν διαθέσιμα για το κοινό φρέσκα και αποξηραμένα φύκια, καθώς και το εκχύλισμά τους, τα οποία στάλθηκαν από τη θυγατρική εταιρεία στη Νορβηγία.

Βιοδιεγέρτες με τη σφραγίδα της επιστήμης

Αρχικό μέλημα της ενότητας ήταν να παραθέσει στοιχεία σχετικά με τις ανάγκες των καλλιεργειών (π.χ. θερμικό και υδατικό στρες, ξηρασία), εξηγώντας τι συμβαίνει σε κυτταρικό επίπεδο και τον τρόπο απόκρισης των φυτών. Κατόπιν, παρουσιάστηκαν οι λύσεις που προσφέρει η Syngenta, υπογραμμίζοντας τον τρόπο δράσης τους και τονίζοντας τη διαφορετικότητα σε σχέση με άλλα σκευάσματα. Ενδεικτικά, τα στελέχη της εταιρείας αναφέρθηκαν στο Megafol, Isabion, Quantis, Yieldon Kendal Root, Viva, Vitaseve, Radifarm. Τέλος, έγινε η ανάλυση της ανταποδοτικότητας της εφαρμογής των προϊόντων, αποδεικνύοντας ότι είναι μια επιπλέον επένδυση στην καλλιέργεια που επιφέρει λύσεις και πολλαπλάσια κέρδη.

Με σύμμαχο τη φύση για πιο αποδοτική λίπανση και άρδευση

Στην ενότητα, αναφέρθηκαν προϊόντα και τεχνολογίες που κάνουν πιο αποτελεσματική τη λίπανση και την άρδευση των καλλιεργειών. Το Vixeran, βασισμένο στο βακτήριο Azotobacter salinestris, δεσμεύει άζωτο από τον αέρα, αλλά και από το έδαφος και ενισχύει την αζωτούχο λίπανση, αυξάνοντας την τελική απόδοση των φυτών. Δευτερευόντως, λειτουργεί και ως βιοδιεγέρτης, μέσω ουσιών που εκκρίνει. Η δράση του βακτηρίου παρουσιάστηκε ζωντανά σε τρυβλία.

Το Talete ενισχύει την ικανότητα των φυτών να διαχειρίζονται καλύτερα το διαθέσιμο νερό, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η παραγωγή, διατηρώντας σταθερή την ποσότητα του νερού άρδευσης. Συμβατό με όλα τα συστήματα άρδευσης, οδηγεί στη βελτιωμένη υδατική κατάσταση των καλλιεργειών κατά τα μεσοδιαστήματα των ποτισμάτων.

Το Actiwave, ενισχύοντας τη λειτουργία των αντλιών πρωτονίων στις κυτταρικές μεμβράνες, συνδράμει στην αυξημένη απορρόφηση ενός μεγάλου αριθμού θρεπτικών, μέσω της δράσης του, και βοηθά, παράλληλα, στην αντιμετώπιση δυσμενών αβιοτικών συνθηκών.

Ο νέος κατάλογος

Το αποκορύφωμα της εκδήλωσης ήταν η αποκάλυψη του νέου καταλόγου Syngenta Biologicals με το ανανεωμένο branding και την αρχιτεκτονική των brands. Μετά από ένα διαδραστικό Menti quiz όπου το κοινό απάντησε με συντριπτική πλειοψηφία «ναι» στην ερώτηση αν θα ήθελε έναν ολοκαίνουργιο κατάλογο, η εταιρεία παρουσίασε τον νέο κατάλογο, που αναδεικνύει το εύρος και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου της, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατα λανσαρισμένων προϊόντων.