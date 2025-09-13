Εφαρμογή με τις καλύτερες πρακτικές μη χημικής ζιζανιοκτονίας

Πρόσβαση στις 80 καλύτερες πρακτικές για τη βιώσιμη διαχείριση ζιζανίων χωρίς τη χρήση χημικών μέσων, καθώς και σε περισσότερες από 700 επιστημονικές δημοσιεύσεις και μελέτες για εναλλακτικές μεθόδους διαχείρισης έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν Έλληνες αγρότες, μέσω του ευρωπαϊκού έργου Oper8. Στο πλαίσιο του έργου, έχει δημιουργηθεί ένα ψηφιακό αποθετήριο, το οποίο συγκεντρώνει αποτελέσματα από την υπάρχουσα ερευνητική και εμπορική γνώση, δημιουργώντας έναν κατάλογο μη χημικών λύσεων για την αντιμετώπιση των ζιζανίων.

Στην ανανεωμένη έκδοση του αποθετηρίου περιλαμβάνονται οι καλύτερες πρακτικές που προέκυψαν μέσα από μια πολυεπίπεδη διαδικασία αξιολόγησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάθε χώρα-εταίρος πρότεινε αρχικά 20 λύσεις για εναλλακτική διαχείριση ζιζανίων, οι οποίες αξιολογήθηκαν σε έναν πρώτο γύρο εθνικών εργαστηρίων, με βάση την ευθυγράμμισή τους με τα Εθνικά Σχέδια Δράσης, την αποτελεσματικότητα και τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις τους. Από αυτές, 12 λύσεις ανά χώρα προχώρησαν στο επόμενο στάδιο.

Στο πρώτο ευρωπαϊκό εργαστήριο, οι λύσεις αυτές επικυρώθηκαν από ειδικούς και εταίρους του έργου. Ακολούθησε ένας δεύτερος γύρος εθνικών αξιολογήσεων, που επικεντρωνόταν στην τεχνική ετοιμότητα, την ευκολία εφαρμογής, τις επενδυτικές απαιτήσεις, τις ανάγκες κατάρτισης και την προσβασιμότητα μέσα από τις πολιτικές. Οι λύσεις συζητήθηκαν περαιτέρω στο δεύτερο ευρωπαϊκό εργαστήριο, με έμφαση στην εξαγωγή κοινών οφελών, στον εντοπισμό διαφορών ανά χώρα και στην αναζήτηση τρόπων εναρμόνισης τεχνικών, πολιτικών και πολιτισμικών πρακτικών.

Διάχυση σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Στόχος της διαδικασίας ήταν η επιλογή των τριών κορυφαίων λύσεων ανά χώρα, σε ορισμένες περιπτώσεις επιλέχθηκαν οι τέσσερις καλύτερες, οι οποίες αξιολογήθηκαν περαιτέρω μέσω Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους (Cost and Benefit Analysis – CBA).

Το τελικό αποτέλεσμα ήταν η συγκέντρωση 80 καλύτερων πρακτικών για τη διάχυσή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εφαρμογή βιώσιμων στρατηγικών για τη διαχείριση των ζιζανίων. Οι λύσεις αυτές είναι διαθέσιμες μέσω του ψηφιακού αποθετηρίου στον σύνδεσμο https://inventory.oper-8.eu/en/best-practices.

Το ψηφιακό αποθετήριο χαρακτηρίζεται ως το απόλυτο εγχειρίδιο για τον έλεγχο των ζιζανίων, καθώς «καλύπτει τις ποικίλες ανάγκες των ερευνητών, των αγροτών, των επαγγελματιών της γεωργίας και των ενδιαφερομένων για την αποτελεσματική διαχείριση των ζιζανίων», όπως αναφέρουν στην «ΥΧ» η Όλγα Κριεζή (υπεύθυνη έργου) και η Πέννυ Ζαφειράκη από το ΓΠΑ.