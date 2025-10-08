Σύσκεψη για τη λειψυδρία στο Βόρειο Αιγαίο

Σύσκεψη με αντικείμενο την τροποποίηση του Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2021-2027» (ΕΣΠΑ), προκειμένου να αντιμετωπιστεί η λειψυδρία στα νησιά της περιφέρειας, συγκάλεσε πρόσφατα ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κωνσταντίνος Μουτζούρης.

Σκοπός της σύσκεψης ήταν η καταγραφή των αναγκών από τους φορείς της Αυτοδιοίκησης και ο σχεδιασμός μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ενίσχυση των νησιών με έργα υποδομών ύψους 40 εκατ. ευρώ, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές κρίσεις λειψυδρίας.

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος Στρατηγικού Σχεδιασμού, Βαγγέλης Μιχαλόπουλος, υπογράμμισε ότι «η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου πρωτοπορεί πανελλαδικά στη στρατηγική προετοιμασία υποδομών νερού, αποτελώντας τον πρώτο φορέα που κινητοποιείται εγκαίρως για το μέλλον».

Οι συμμετέχοντες κατέθεσαν προτάσεις και παρατηρήσεις, οι οποίες θα διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το νερό, με έργα που αναμένεται να ξεκινήσουν το 2026.