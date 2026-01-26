Σύσκεψη κυβέρνησης με περιφερειάρχες την Τρίτη 27/01 στο Μαξίμου για την ευλογιά

Στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας τίθεται η υπόθεση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, καθώς η ζωονόσος συνεχίζει να πλήττει σοβαρά την κτηνοτροφία και να εντείνει την ανησυχία στις γεωργοκτηνοτροφικές περιοχές.

Αύριο, Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, οι περιφερειάρχες Θεσσαλίας (Δ. Κουρέτας), Κεντρικής Μακεδονίας (Ν. Αηδονά), Δυτικής Ελλάδας (Ν. Φαρμάκης), Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης (Χρ. Τοψίδης) και Ηπείρου (Αλ. Καχριμάνης) θα βρεθούν στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας και τη στήριξη των πληττόμενων κτηνοτρόφων.

Η σύσκεψη, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί, θεωρείται καθοριστική, καθώς η νόσος έχει πλήξει αρκετές περιφέρειες της χώρας, προκαλώντας σοβαρές οικονομικές απώλειες και αναστάτωση στον παραγωγικό ιστό.

Από κυβερνητικής πλευράς στην σύσκεψη θα συμμετέχουν επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, ΓΓ του ΥπΑΑΤ, ο Χαράλαμπος Μπιλλίνης πρόεδρος της ΕΕΕΔΕ – Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και οι υφυπουργοί στον Πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης και Παύλος Μαρινάκης.

Υπενθυμίζεται ΄ότι και την περασμένη Παρασκευή (23/01) πραγματοποιήθηκε κυβερντητική σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Σημειώνεται ότι παραμένει σε εκκρεμότητα η ειδική συνάντηση του πρωθυπουργού με τους κτηνοτρόφους, η οποία είχε προαναγγελθεί στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων, χωρίς ακόμη να έχει ανακοινωθεί ημερομηνία.