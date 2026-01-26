ΑΜ-Θ: Πρωταγωνίστησαν τα κόκκινα κρασιά τις γιορτές – Το best seller ήταν ο «Ιππέας» του οινοποιείου Κίκονες

Απόλυτα ικανοποιημένη από το εμπορικό ενδιαφέρον κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς εμφανίζεται η γεωπόνος – οινολόγος Μελίνα Τάσσου, από το οινοποιείο Κίκονες στη Ροδόπη, χωρίς να παραβλέπει τις επιπτώσεις στην εστίαση από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στον κλάδο.

«Ορισμένα εστιατόρια κλείνουν μία μέρα την εβδομάδα ή περιορίζουν το ωράριό τους κι αυτό έχει αντίκτυπο στις προμήθειες όλων των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του κρασιού», εξηγεί.

Σχολιάζει ότι οι πωλήσεις στην Αθήνα ήταν καλύτερες σε σύγκριση με πέρυσι, με τα κόκκινα κρασιά να πρωταγωνιστούν λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών. «Έχουμε έναν αληθινό χειμώνα κι αυτό μας ευνόησε, γιατί διαθέτουμε τέσσερις ετικέτες ερυθρών κρασιών.

Το best seller των γιορτών ήταν ο «Ιππέας». Αντίθετα, πέρυσι οι καταναλωτές επέλεγαν κυρίως λευκό και ροζέ κρασί».

Πάντρεμα τοπικών κρασιών και πιάτων

Οι Kikones αύξησαν σημαντικά τα σημεία πώλησής τους στη Θράκη και περιλαμβάνονται πλέον στους καταλόγους περισσότερων εστιατορίων. Οι ιδιοκτήτες αντιλαμβάνονται ότι οι αξιόμαχες ετικέτες τοπικών οίνων κάνουν τη διαφορά για τον πελάτη, ο οποίος επιλέγει τον τόπο και τη συντροφιά, θέτοντας συγκεκριμένα στάνταρντς. Η κα Τάσσου υπογραμμίζει ότι ταυτόχρονα προβάλλεται η περιοχή και ικανοποιείται ο πελάτης, που αναζητά τοπικές γεύσεις και αρώματα. «Είναι καλό τα εστιατόρια να προτείνουν τοπικά πιάτα συνοδευόμενα από τοπικά κρασιά. Στα σχέδιά μας είναι να συνδέσουμε συγκεκριμένα πιάτα σε κάθε εστιατόριο με τα κρασιά μας, ώστε, όταν έρχεται ένας επισκέπτης να τα προτείνουν και να διαμορφώνει άποψη για τη διατροφική κουλτούρα του τόπου».

Οι Kikones έχουν δημιουργήσει ένα wine club (DOMAINE KIKONES FRIENDS AND FAMILY), που αριθμεί 470 μέλη πανελλαδικά. «Πρόκειται για άτομα που αγαπούν τους Kikones και επιλέγουν συγκεκριμένες από τις επτά ετικέτες μας. Εμείς στέλνουμε στο σπίτι τους το κρασί που επιθυμούν. Η εγγραφή γίνεται με την πρώτη αγορά και το μέλος αποκτά ειδικά προνόμια. Για παράδειγμα, πραγματοποιούμε εκδηλώσεις μία φορά τον μήνα, όπως τη Black Friday, τα Χριστούγεννα και τη γιορτή της μητέρας». Φέτος σχεδιάζουν εκδήλωση για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Η Μελίνα Τάσσου τονίζει ότι επιλέγουν να έχουν δια ζώσης επικοινωνία με τους πελάτες τους, γι’ αυτό δημιούργησαν ένα επισκέψιμο οινοποιείο. «Χαιρόμαστε με τους συνεργάτες μας, τη Στέλλα και τον Κωνσταντίνο, να υποδεχόμαστε κοινό και να το ξεναγούμε». Στο Domaine Kikones δέχονται συχνά επισκέπτες από τη Βουλγαρία, την Τουρκία και τη Ρουμανία. «Οι Βούλγαροι αγαπούν την Ελλάδα και αναγνωρίζουν τη γνώση μας στο κρασί. Ερχόμενοι για διακοπές, αρκετοί κάνουν στάση στο οινοποιείο μας, το οποίο δέχεται οργανωμένες επισκέψεις, σε μια προσπάθεια να αναδείξουμε τον οινοτουρισμό».