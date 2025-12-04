Ανοιχτή πρόσκληση 7 εκατ. ευρώ για χρηματοδότηση κοινοτήτων, οργανισμών και επιχειρήσεων, που αποκαθιστούν τα υδάτινα οικοσυστήματα

Ξεκινά η ανοιχτή πρόσκληση του προγράμματος TASC-RestoreMed που χρηματοδοτεί έργα που προστατεύουν και αποκαθιστούν τη βιοποικιλότητα στα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα καθώς και στα εσωτερικά ύδατα της Μεσογείου, μειώνουν τη ρύπανση και προωθούν μια βιώσιμη, κυκλική και ουδέτερη σε άνθρακα γαλάζια οικονομία.

Τα έργα που επικεντρώνονται σε λύσεις “για και από την κοινότητα” (Community-Led Actions) θα λάβουν συνολική χρηματοδότηση της τάξης των €7 εκατ. Θα προκριθούν τουλάχιστον πέντε έργα, με ποσό χρηματοδότησης από €200.000 έως €1,4 εκατ. το καθένα και διάρκεια έως 24 μήνες.

Οι συγκεκριμένες δράσεις θα χρηματοδοτήσουν λύσεις που βρίσκονται τουλάχιστον σε:

Επίπεδο Ετοιμότητας Τεχνολογίας TRL5, δηλαδή η τεχνολογία ή η λύση έχει ήδη δοκιμαστεί σε ελεγχόμενο περιβάλλον και δεν είναι απλώς μια ιδέα. Είναι σε στάδιο όπου μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω ή να προχωρήσει προς εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες. Επίπεδο Ετοιμότητας Επιχειρηματικού Μοντέλου BRL5 και Επίπεδο Ετοιμότητας Κοινωνικής Αποδοχής SRL5, που σημαίνει:

BRL5: υπάρχει σαφές και εν μέρει επικυρωμένο βασικό επιχειρηματικό μοντέλο ή πλάνο για το πώς η λύση μπορεί να λειτουργήσει βιώσιμα. SRL5: η λύση έχει δοκιμαστεί με πραγματικούς χρήστες ή κοινότητες και υπάρχει ένδειξη κοινωνικής αποδοχής. Περιλαμβάνει, επίσης, στοιχεία συμμετοχής των πολιτών, ώστε οι κάτοικοι να συμμετέχουν στην παρακολούθηση, αξιολόγηση ή κατανόηση του έργου, αυξάνοντας την επίγνωση και την αποδοχή του.



Επιπλέον, €1 εκατ. είναι διαθέσιμα για δράσεις σχεδιασμού στρατηγικής και πολιτικής (Transition Agendas) με €100.000 ανά έργο και διάρκεια έως 12 μήνες. Εδώ, οι συμμετέχοντες μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν workshops και συμμετοχικά μοντέλα διακυβέρνησης, ώστε οι τοπικές κοινότητες να ενσωματώσουν μακροπρόθεσμα προγράμματα και στρατηγικά πλάνα για τη γαλάζια οικονομία. Επισημαίνεται ότι αναμένεται νέα ανοιχτή πρόσκληση με επιπλέον €1 εκατ. για έργα στον ίδιο άξονα.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε τοπικές και περιφερειακές αρχές, ΜΚΟ, ενώσεις πολιτών, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων) που δραστηριοποιούνται στο χώρο της περιβαλλοντικής προστασίας ή της γαλάζιας οικονομίας.

Οι δραστηριότητες των έργων πρέπει να πραγματοποιούνται στη Μεσόγειο, με τη συμμετοχή τουλάχιστον ενός εταίρου από χώρα της περιοχής.

Τα επιλεγμένα έργα θα επωφεληθούν από τεχνική υποστήριξη, εξειδικευμένη συμβουλευτική και δικτύωση με την ευρύτερη κοινότητα της Ευρωπαϊκής Αποστολής «Αποκατάσταση των Ωκεανών και των Υδάτων έως το 2030», καθώς και από καθοδήγηση στον επιχειρηματικό σχεδιασμό και την αξιολόγηση επιπτώσεων, ώστε οι λύσεις τους να αναπτυχθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα και να επιτύχουν μετρήσιμο αντίκτυπο.

Η υποβολή των προτάσεων ξεκίνησε στις 27 Νοεμβρίου 2025 και θα διαρκέσει έξι μήνες, έως τις 27 Μαΐου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας http://www.tascrestoremed.eu/ για τις δράσεις που θα υποστηρίξουν την προετοιμασία των αιτήσεων (webinars, help desk και virtual town hall meetings).

Στην κοινοπραξία του ευρωπαϊκού τετραετούς προγράμματος TASC-RestoreMed συμμετέχουν τρεις ελληνικοί φορείς: το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), που συντονίζει το πρόγραμμα, ο κόμβος κοινωνικής επιχειρηματικότητας Impact Hub Athens, με κεντρικό ρόλο στην ενεργοποίηση των κοινοτήτων, τη διασύνδεση των εγχειρημάτων και τη διάχυση του έργου και, τέλος, το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), που παρέχει τεχνική και επιστημονική υποστήριξη σε θέματα πρόληψης, μείωσης και αποκατάστασης της ρύπανσης των υδάτινων οικοσυστημάτων.

«Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε στρατηγικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Αποστολής «Αποκατάσταση των Ωκεανών και των Υδάτων έως το 2030», δηλώνει ο Δρ. Γιώργος Πετυχάκης Συντονιστής του Προγράμματος και Διευθυντής Ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ. «Η συνεργασία του ΕΛΚΕΘΕ με το Impact Hub Athens και το ΕΜΠ δείχνει ότι η χώρα διαθέτει τη γνώση, τις δεξιότητες και τη δυναμική να προωθεί καινοτόμες λύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη των υδάτινων οικοσυστημάτων».

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων:

https://tascrestoremed.eu/open-call/

Email: [email protected]