Impact Report 2024: Η Bayer Ελλάς υποστηρίζει με συνέπεια τη δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη

Η Bayer Ελλάς δημοσιεύει το Impact Report 2024, έναν ολοκληρωμένο απολογισμό της προόδου της εταιρείας στους τομείς της Υγείας, της Γεωργίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Με σταθερή προσήλωση στο όραμα «Υγεία και Τροφή για όλους», η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στις δράσεις που βελτιώνουν την πρόσβαση στην καινοτομία, στηρίζουν τους εργαζόμενους και την κοινωνία, ενώ συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και περιβαλλοντικά υπεύθυνου μέλλοντος.

Παρά τις συνεχείς προκλήσεις, μεταξύ άλλων, την εντεινόμενη κλιματική κρίση και την επιδείνωση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας, η Bayer Ελλάς συνεχίζει να αναπτύσσει πρωτοβουλίες που ευθυγραμμίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, απαντώντας στις ανάγκες του σήμερα και επενδύοντας στις λύσεις του αύριο. H Βαyer στην Ελλάδα, λειτουργεί ως κόμβος έρευνας, καινοτομίας και κοινωνικής συνεισφοράς καθώς διευκολύνει την πρόσβαση σε νέες θεραπείες, βιώσιμες πρακτικές στη γεωργία και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινοτήτων.

Το Impact Report, που εκπονήθηκε σε συνεργασία με την ελληνική startup Dataphoria, ακολουθεί το παγκόσμιο πλαίσιο βιωσιμότητας του Ομίλου Bayer και εστιάζει στους πυλώνες που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στη χώρα μας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Bayer Ελλάς έχει θέσει τους τομείς υψηλής προτεραιότητας για την Ελλάδα, που περιλαμβάνουν τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την προώθηση της κλιματικής δράσης, την ανάπτυξη του φαρμακευτικού R&D και την υποστήριξη των εργαζομένων και της κοινωνίας. Η πρόοδος αποτυπώνεται με σαφείς και μετρήσιμους δείκτες, οι οποίοι παρακολουθούνται σταθερά ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα κάθε δράσης.

Το 2024, η Bayer Ελλάς πέτυχε έναν από τους χαμηλότερους δείκτες μισθολογικού χάσματος στην αγορά, με μόλις 1% διαφορά μεταξύ γυναικών και ανδρών, ενώ πάνω από το 45% των διευθυντικών θέσεων καλύπτεται από γυναίκες. Παράλληλα, ενισχύθηκαν προγράμματα ενδυνάμωσης και υποστήριξης, όπως το Lean In Circle, το Mentorship Program, το “50 Ways to Fight Bias” και ενημερωτικές δράσεις για την πρόληψη της έμφυλης βίας. Η πρωτοβουλία BeWell @ Bayer συνέχισε να προάγει τη σωματική, ψυχική και κοινωνική υγεία των εργαζομένων μέσω υπηρεσιών υποστήριξης, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δράσεων κοινωνικής συμμετοχής, ενώ το Employee Assistance Program παρείχε άμεση και εμπιστευτική βοήθεια σε προσωπικά και επαγγελματικά θέματα.

Στον τομέα της Υγείας, η Bayer Ελλάς συνεχίζει να επενδύει στην έρευνα και στην καινοτομία. Το 2024, περισσότεροι από 700 ασθενείς στην Ελλάδα συμμετείχαν σε κλινικές μελέτες σε 66 ιατρικά κέντρα, με συνολική επένδυση 3 εκατομμυρίων ευρώ. Πρωτοβουλίες όπως η Radiology Academy Platform, τα Contrast Media Safety Trainings καθώς και οι εκπαιδεύσεις Πρώτων Βοηθειών συνέβαλαν στη συνεχή κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας σε κρίσιμους τομείς και προκλήσεις, ενώ οι καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την υπεύθυνη ενημέρωση έφτασαν σε περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους.

Η κοινωνική συνεισφορά της εταιρείας αποτυπώνεται και μέσα από τις μακροχρόνιες συνεργασίες της. Για μια ακόμη χρονιά, η Bayer Ελλάς από κοινού με την Ομάδα Αιγαίου, υποστήριξαν 1.500 κατοίκους απομακρυσμένων νησιών του Αιγαίου, προσφέροντας υπηρεσίες υγείας, υποδομών και κοινωνικής ενδυνάμωσης. Παράλληλα, το πρόγραμμα Level Up ενίσχυσε και το 2024 τη νεοφυή επιχειρηματικότητα στους τομείς της υγείας και της γεωργίας, προσφέροντας καθοδήγηση και πρόσβαση σε δίκτυα γνώσης και καινοτομίας.

Στο επίκεντρο των δράσεων τοποθετείται πάντοτε η φροντίδα και διατήρηση του περιβάλλοντος, για αυτό και η Bayer Ελλάς υιοθετεί μια ολοκληρωμένη πράσινη νοοτροπία σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της. Η εταιρεία έχει καταφέρει να περιορίσει το ανθρακικό της αποτύπωμα, μειώνοντας σημαντικά τις εκπομπές CO 2 από τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα, ενώ η κατανάλωση ενέργειας στους εταιρικούς χώρους καλύφθηκε από ηλεκτρική ενέργεια, μέρος της οποίας προήλθε από ανανεώσιμες πηγές. Παράλληλα, υιοθετήθηκαν πρακτικές μείωσης και υπεύθυνης διαχείρισης απορριμμάτων, με ποσοστό ανακύκλωσης που έφτασε το 93,8%, καθώς και πλήρη ανακύκλωση ή δωρεά ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ο οποίος καταστρέφεται μόνο όταν δεν είναι πλέον αξιοποιήσιμος. Επιπλέον, εγκαταστάθηκαν υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στα γραφεία, ενώ ένα σημαντικό μέρος του εταιρικού στόλου αποτελείται πλέον από ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών.

Πρόγραμμα Αναγεννητικής Γεωργίας

Παράλληλα, και πέρα από τη λειτουργική της βιωσιμότητα, η Bayer Ελλάς επενδύει σε προγράμματα και συμπράξεις με ουσιαστικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Το πρόγραμμα Αναγεννητικής Γεωργίας συνέχισε να ενισχύει τη βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας, επιτυγχάνοντας αύξηση της απόδοσης έως 8,8% στις εκτάσεις όπου εφαρμόστηκαν οι σχετικές πρακτικές. Συγκεκριμένα, καταγράφηκε βελτίωση των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους και σημαντικά οικονομικά οφέλη για τους παραγωγούς. Επιπλέον, το πρόγραμμα Re:Contrast, που εφαρμόστηκε σε συνεργασία με διαγνωστικά κέντρα, προώθησε την υπεύθυνη ανάκτηση ιωδίου από σκιαγραφικά μέσα, ενισχύοντας την κυκλική οικονομία στον χώρο της υγείας.

Τέλος, για μια ακόμη χρονιά, σε συνεργασία με τη We4all, φυτεύτηκαν 20.000 δέντρα, ενώ περισσότερα από 100.000 άτομα επωφελήθηκαν από τις δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που οργανώθηκαν.

Το Impact Report 2024 αναδεικνύει τη δέσμευση της Bayer Hellas να συνεχίσει να καινοτομεί με υπευθυνότητα, να στηρίζει την ελληνική κοινωνία και να προωθεί λύσεις που συμβάλλουν σε ένα πιο υγιές και βιώσιμο μέλλον. Όλα τα δεδομένα είναι για πρώτη φορά διαθέσιμα στο διαδραστικό impact dashboard, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Bayer Ελλάς.