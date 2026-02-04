Damavand: Υπεύθυνη τιμολογιακή πολιτική για διασφάλιση της βιωσιμότητας της ελληνικής βιομηχανικής τομάτας

«Με βάση τις διεθνείς συνθήκες της αγοράς και το κόστος παραγωγής, η εταιρεία παρουσιάζει τη νέα τιμολογιακή της πολιτική για τη βιομηχανική τομάτα, επιβραβεύοντας τις συνεπείς συνεργασίες και στηρίζοντας τους Έλληνες παραγωγούς που επενδύουν σταθερά στην καλλιέργεια». Τα παραπάνω αναφέρονται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας Damavand.

H εταιρείας στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι: «με προτεραιότητα τη βιωσιμότητα της παραγωγής και τη συνέχεια της καλλιέργειας, η Damavand ανακοινώνει την τιμολογιακή της πολιτική για τη βιομηχανική τομάτα για το 2026.

Για τον σχεδιασμό της τιμολογιακής της πολιτικής, η Damavand αξιολόγησε το διεθνές εμπορικό περιβάλλον, τις συνθήκες ανταγωνισμού στον κλάδο, καθώς και την ανάγκη οργανωμένης και ποιοτικά ελεγχόμενης παραγωγής. Η προσέγγιση αυτή διαμορφώνει ένα σαφές και συνεκτικό πλαίσιο συνεργασίας, που υπηρετεί τη συνέπεια και τη συνέχεια, με προοπτική πέρα από μία μόνο καλλιεργητική περίοδο.

Στρατηγικά, η Damavand τοποθετεί στο επίκεντρο τη συνεργασία με Έλληνες παραγωγούς που αναπτύσσουν με οργανωμένο τρόπο τη δραστηριότητά τους στη βιομηχανική τομάτα. Το πλαίσιο αυτό στηρίζει τη σταδιακή επένδυση και την επέκταση της καλλιέργειας, επιβραβεύοντας τη συνέπεια και τις μακροχρόνιες συνεργασίες. Παράλληλα, η έγκαιρη ανακοίνωση των όρων συνεργασίας διευκολύνει τον προγραμματισμό των παραγωγών δημιουργώντας αίσθημα ασφάλειας.

Ο κ. Γιώργος Βασιλειάδης, Γενικός Διευθυντής της Damavand, δήλωσε σχετικά: «Για εμάς, στη Damavand, η τιμή της βιομηχανικής τομάτας και οι όροι συνεργασίας με τους παραγωγούς δεν αποτελούν μια μεμονωμένη απόφαση. Είναι μέρος της στρατηγικής μας επιλογής να στηρίζουμε τοπικούς παραγωγούς που επενδύουν συστηματικά στην ελληνική καλλιέργεια και αντιμετωπίζουν τη δραστηριότητά τους με προοπτική. Η πολιτική που υιοθετούμε αντικατοπτρίζει έμπρακτα τη σημασία της συνέπειας και της αξιοπιστίας των συνεργατών μας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συνέχεια της καλλιέργειας».

Η Damavand παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην παραγωγή προϊόντων από βιομηχανική τομάτα που προέρχεται αποκλειστικά από Έλληνες παραγωγούς, αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους ως κεντρικό στοιχείο της δραστηριότητάς της. Μέσα από διαχρονικές επενδύσεις στην ελληνική καλλιέργεια, η εταιρεία ενισχύει την ταυτότητα του τελικού προϊόντος και στηρίζει συστηματικά την οργανωμένη εξέλιξη του ελληνικού αγροδιατροφικού κλάδου, με θετικό αποτύπωμα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο».