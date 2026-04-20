Θεσσαλονίκη: Αναστάτωση από ταύρο που έτρεχε στην Εθνική Οδό στο ύψος της Σίδνου

20/04/2026
Μπροστά σε ένα απίστευτο γεγονός βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας οδηγοί που κινούνται στην Εθνική Οδό, στο ύψος της Σίδνου, στη Θεσσαλονίκη, καθώς ένα νεαρής ηλικίας ταυράκι μπήκε αντίθετα στον αυτοκινητόδρομο και προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος.

Μετά από αρκετή ώρα ο ιδιοκτήτης του ζώου κατάφερε να το ακινητοποιήσει, με τη συνδρομή της αστυνομίας που έκλεισε προσωρινά το δρόμο. Το ΕΡΤnews και η Λια Χριστάρα βρέθηκε στο σημείο και κατέγραψε τις προσπάθειες. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ταύρος που έτρεχε ανεξέλεγκτα ανάμεσα σε οχήματα διέφυγε της προσοχής του ιδιοκτήτη στο Καλοχώρι και αφού διένυσε μια μεγάλη απόσταση κατάφερε και μπήκε στον αυτοκινητόδρομο, στο ύψος της Σίνδου.

Πηγή: ertnews.gr
ypaithros.gr
