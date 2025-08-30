Θεσσαλονίκη: Κολοκυθάκι Βασιλικών, μια τοπική παραγωγή που κέρδισε τους καταναλωτές σε Ελλάδα και Βαλκάνια

Ένα αγροτικό προϊόν που έχει όνομα και ταυτότητα, που προσδιορίζει τον τόπο παραγωγής του και είναι συνυφασμένο με την ασφάλεια, τη θρεπτική αξία, την καθαρότητα και την ποιότητα της γεύσης είναι το μακρύκαρπο κολοκυθάκι Βασιλικών. Δεν είναι απλώς ένα λαχανικό που καλλιεργείται στην εύφορη κοιλάδα του Ανθεμούντα, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη. Είναι το αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας, μιας πολιτισμικής κληρονομιάς και μιας αγροτικής φιλοσοφίας που σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Όπως τονίζει ο Αστέριος Καρακώττας, δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Θέρμης και παραγωγός σε αγροτική οικογενειακή επιχείρηση οπωροκηπευτικών, αυτό που κάνει το κολοκυθάκι Βασιλικών να ξεχωρίζει είναι ότι τα κηπευτικά ποτίζονται με καθαρό πόσιμο νερό από ιδιωτικές γεωτρήσεις, με άντληση καθαρού πόσιμου νερού από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.

«Οι Βασιλικιώτες είναι πάρα πολύ καλοί σε αυτό που κάνουν, γιατί δουλεύουν παραδοσιακά οικογενειακές επιχειρήσεις και κάνουν ό,τι είναι δυνατόν ώστε με ασφαλή και ορθό τρόπο να παράγεται αυτό το προϊόν. Επίσης, είναι η μοναδική περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και ευρύτερα της χώρας, που η τοπική κοινότητα των Βασιλικών ποτίζει τα κηπευτικά της με καθαρό πόσιμο νερό και όχι αρδεύσιμο ή αφαλατωμένο. Δεν έχει βρεθεί ποτέ καμία υγειονομική παράβαση από τις αρμόδιες αρχές για το προϊόν μας, αφού όλα είναι πιστοποιημένα στο σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης», εξηγεί.

Κατάλληλες συνθήκες καλλιέργειας

Όπως σε κάθε αγροτικό προϊόν, έτσι και στο κολοκυθάκι της περιοχής, θεμέλιο ποιότητας αποτελούν οι εδαφολογικές συνθήκες. «Στην προστιθέμενη αξία, που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια το προϊόν, ιδιαίτερη σημασία έχει η ίδια η γη που το γεννά. Το έδαφος της κοιλάδας του Ανθεμούντα χαρακτηρίζεται από υψηλή γονιμότητα, ισορροπημένη σύσταση και φυσική καθαρότητα, στοιχεία που συνθέτουν ένα ιδανικό περιβάλλον για την καλλιέργεια κηπευτικών υψηλής ποιότητας. Όλοι οι παραπάνω λόγοι συμβάλλουν ώστε αυτό το προϊόν να είναι πρώτης ποιότητας», εξηγεί ο κ. Καρακώττας.

Και συμπληρώνει: «Επίσης, πράγμα πρωτόγνωρο για εμάς, καταφέραμε αυτό το προϊόν να το βγάλουμε από τα σύνορα και να το εξάγουμε σε βαλκανικές χώρες, λόγω ευπάθειας, και να είναι το πρώτο προϊόν σε ζήτηση στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης. Ακόμη, τα τελευταία χρόνια, προχωρήσαμε και στους κολοκυθοανθούς, δηλαδή να έχουμε την ποικιλία, το στέλεχος μικρό κολοκυθάκι που είναι για βραστή σαλάτα, αλλά και τον ανθό».

Ποικιλία με παράδοση και ιστορία

Ζωντανή απόδειξη της βιοποικιλότητας και της αγροτικής και πολιτισμικής κληρονομιάς του συγκεκριμένου τόπου αποτελεί και η παραδοσιακή εντόπια ποικιλία κολοκυθιού. Είναι ένα προϊόν που δεν καλλιεργείται απλώς, αλλά διατηρείται, προστατεύεται και εξελίσσεται.

«Έχουμε καταφέρει η συγκεκριμένη ντόπια ποικιλία κολοκυθάκι Βασιλικών να φυλάσσεται και στην Τράπεζα Σπόρων του Ινστιτούτου ΕΘΙΑΓΕ (σ.σ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ). Δεν ξεχνώ, επίσης, ότι το κολοκυθάκι Βασιλικών έχει και την ιστορία του. Στα παλιά χρόνια, οι πατεράδες και οι παππούδες μας κρατούσαν τον σπόρο. Άφηναν στο τέλος της καλλιέργειας ασυγκόμιστο σχεδόν το 1/3 της παραγωγής. Οι κολοκύθες μεγάλωναν, ωρίμαζαν και στο τέλος τις έκοβαν στη μέση, έβγαζαν τον σπόρο και τον κρατούσαν για την επόμενη χρονιά. Τέλος, το περίβλημα της κολοκύθας το κάναμε παιχνίδι. Τίποτα δεν πήγαινε χαμένο», θυμάται ο κ. Καρακώττας.

Θεμέλιο της ποιότητας αποτελεί και το γεγονός ότι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ) Βασιλικών, με την Ομάδα Παραγωγών και τη στήριξη των τοπικών γεωπόνων, εξασφαλίζει καθημερινά την ενημέρωση και την εκπαίδευσή τους. Σήμερα, υπάρχουν 350 παραγωγοί –μέλη του ΑΣ– που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στο ντόπιο κολοκυθάκι, στους οποίους και αποφέρει αρκετά ικανοποιητικό εισόδημα, αφού μπορεί να γίνεται συγκομιδή κάθε 36 ημέρες, ενώ αποτελεί το 75%-80% της οικονομικής δύναμης του τόπου, όπως λέει χαρακτηριστικά ο παραγωγός και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Θέρμης.

Υπάρχουν υπαίθριες καλλιέργειες κολοκυθιού, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό γίνεται σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, καλύπτοντας συνολική έκταση 500 στρεμμάτων. Πάνω από το 10% της παραγωγής γίνεται με την παραδοσιακή ποικιλία, ωστόσο, λόγω της κλιματικής αλλαγής και κυρίως λόγω της καταναλωτικής ζήτησης έχουν εντάξει περισσότερες ποικιλίες που μπορούν να συγκομιστούν σχεδόν όλο τον χρόνο. «Αναγκαζόμαστε να εκμοντερνιστούμε, χωρίς, όμως, να χάνουμε τον παραδοσιακό χαρακτήρα μας. Το brand name το έχουμε κλειδώσει και οι καταναλωτές λένε “εάν δεν είναι κολοκυθάκι Βασιλικών, δεν το αγοράζω”», καταλήγει ο κ. Καρακώττας.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι τα Βασιλικά ήταν η πρώτη περιοχή όπου οι παραγωγοί «σήκωσαν» το αναρριχώμενο φυτό της κολοκυθιάς όρθιο, αντί να αναπτύσσεται στο έδαφος.