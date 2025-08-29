Λάρισα: Γιορτή κρασιού και αμπελιού στη Ραψάνη

“Η Ραψάνη, ο τόπος που είναι συνυφασμένος με το αμπέλι, το σταφύλι και τον φημισμένο οίνο της, σας προσκαλεί να ζήσετε ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο παράδοση, μουσική και γεύσεις“, αναφέρουν οι διοργανωτές της Γιορτής Κρασιού και Αμπελιού που ξεκινάει απόψε το βράδυ στον χώρο της Αγία Τριάδας Ραψάνης.

Συνδιοργανώνουν η Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Τεμπών, η Δημοτική Κοινότητα Ραψάνης, ο Σύλλογος Γυναικών, ο Μορφωτικός Σύλλογος και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Παρασκευή 29 Αυγούστου, 20:30

Έναρξη με τον Αγιασμό και τα εγκαίνια της γιορτής. Η βραδιά συνεχίζεται με ζωντανή παραδοσιακή μουσική σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη κέφι!

Σάββατο 30 Αυγούστου, 21:00

Μεγάλη συναυλία παραδοσιακής ορχήστρας για χορό, τραγούδι και αξέχαστες στιγμές κάτω από τον ουρανό της Ραψάνης.

“Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη μαγεία του τόπου, να δοκιμάσουμε τα εκλεκτά τοπικά προϊόντα, να γνωρίσουμε την παράδοση και να απολαύσουμε τον περίφημο οίνο της Ραψάνης“, αναφέρει το κάλεσμα των διοργανωτών σε όλο τον κόσμο.