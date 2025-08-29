Χαλκιδική: Άνοιξε τις πύλες της η εμποροπανήγυρη του Αγίου Μάμα

Η εμποροπανήγυρη του Αγίου Μάμα στη Χαλκιδική, ένα από τα πιο ιστορικά και πολυαναμενόμενα γεγονότα του καλοκαιριού, ξεκίνησε χθες (28/8) και θα διαρκέσει έως τις 4 Σεπτεμβρίου. Με βαθιές ρίζες στην παράδοση και τη θρησκευτική ταυτότητα της περιοχής, το πανηγύρι τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάμα –προστάτη των βοσκών– στις 2 Σεπτεμβρίου και αποτελεί σημείο συνάντησης για χιλιάδες επισκέπτες, εμπόρους και κατοίκους από όλη την Ελλάδα.

Η διοργάνωση αποκτά νέα πνοή, με σημαντικές αλλαγές στη διαμόρφωση του χώρου και στον τρόπο λειτουργίας. Οι παραδοσιακές ψησταριές έχουν δώσει τη θέση τους σε 15 καντίνες, χωρίς όμως να χάνεται η αυθεντική ατμόσφαιρα του πανηγυριού, ενώ από του χρόνου αναμένεται να λειτουργήσουν 20 ταβέρνες και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα με το εμπορικό σκέλος, το οκταήμερο πρόγραμμα είναι πλούσιο και περιλαμβάνει μουσικές βραδιές, παραδοσιακούς χορούς από τοπικούς συλλόγους, θρησκευτικές τελετές, εκδηλώσεις για παιδιά και νέους, ενώ οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τοπικά προϊόντα, να διασκεδάσουν και να νιώσουν τον παλμό της κοινότητας.