Ανατολική Μακεδονία – Θράκη: Πρόβλεψη για ελκυστικές τιμές στο ελληνικό ακτινίδιο, με εγγυητές τους συνεταιρισμούς

Η μειωμένη παραγωγή και η αυξημένη ζήτηση δημιουργούν την ευκαιρία για μια υψηλή τιμή παραγωγού στο ελληνικό ακτινίδιο, με την προϋπόθεση οι αγρότες να μην κάνουν βεβιασμένες κινήσεις και να εμπιστευτούν τους συνεταιρισμούς για την προώθηση του προϊόντος.

Με δυσαρέσκεια καυτηριάζει το φαινόμενο των πρόωρων κοπών άγουρων ακτινιδίων, που εμφανίζεται και φέτος παρά τις καταγγελίες, ο γενικός διευθυντής της ΕΑΣ Καβάλας, Κλέαρχος Σαραντίδης, σημειώνοντας πως δεν υπάρχει πρόοδος στη συγκράτηση του φαινομένου. «Μας δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα ως προς την ποιότητα του ελληνικού ακτινιδίου, όταν βγαίνει στο εξωτερικό. Ευτυχώς, δεν παρατηρήσαμε το συγκεκριμένο φαινόμενο στην περιοχή μας», αναφέρει. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από πρώιμο ενδιαφέρον για το καβαλιώτικο ακτινίδιο από διάφορες εταιρείες, εξαιτίας της μειωμένης παραγωγής σε όλο το Βόρειο Ημισφαίριο, στη χώρα μας, αλλά και στην περιοχή, που κυμαίνεται σε ποσοστό περίπου 25%.

«Η περσινή χρονιά έκλεισε με πολύ καλή τιμή παραγωγού, που ξεπέρασε σε πολλές περιπτώσεις το 1 ευρώ το κιλό. Η φετινή χρονιά, λόγω της έλλειψης προϊόντος από τη διεθνή και την ελληνική αγορά, προοιωνίζεται να είναι πολύ καλύτερη από την περσινή. Να μη βιαστούν, επομένως, κάποιοι παραγωγοί να κλείσουν τιμές», συμβουλεύει ο ίδιος, τονίζοντας ότι εγγυητές για την υπεραξία του προϊόντος είναι οι συνεταιρισμοί.

Η μείωση της τάξης του 25% στην παραγωγή δεν θα προκαλέσει μείωση του εισοδήματος στους καλλιεργητές, καθώς, σύμφωνα με τον κ. Σαραντίδη, θα υπερκαλυφθεί από την αυξημένη τιμή. «Οι εξαγωγές είναι ιδιαίτερα ελκυστικές και οι τιμές θα είναι αρκετά μεγαλύτερες από πέρυσι. Μια διαφορά της τάξης των 10 και 20 λεπτών δεν είναι ικανοποιητική», λέει ο κ. Σαραντίδης, τονίζοντας τις πολύ καλές προοπτικές για τους παραγωγούς.

Η ΕΑΣ Καβάλας έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό εμπορικό δίκτυο μέσα σε 25 χρόνια πορείας και, παρά το ενδιαφέρον από άλλες αγορές, διατηρεί τη σταθερή σχέση συνεργασίας με τους πελάτες της, που είναι καλοπληρωτές.

Προσοχή στη moria

Θίγοντας ζητήματα φυτοπροστασίας και ασθενειών, ο κ. Σαραντίδης σημειώνει ότι φθάνουν εδώ από την Ιταλία και άλλες χώρες και στέκεται στην ασθένεια moria, που προκάλεσε σοβαρές καταστροφές στη γειτονική χώρα. Εκτιμά ότι σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα και τους γεωπόνους θα την αντιμετωπίσουν, καθώς προχωράει στην Ελλάδα και την Περιφέρεια ΑΜ-Θ. «Εμφανίστηκε σε μικρή έκταση, είναι αντιμετωπίσιμη και χρειάζεται μεγάλη προσοχή, ειδικά στους Ιταλούς, που έρχονταν και φόρτωναν ακτινίδια με δικά τους μέσα, χωρίς να προσέχουν όσο έπρεπε», περιγράφει.

Η συγκομιδή ακτινιδίων Hayward ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου, ενώ νωρίτερα θα συγκομίσουν την πρώιμη ποικιλία Green Light.