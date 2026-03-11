Κ. Τσιάρας: Νέο πακέτο 262,6 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστας Τσιάρας και η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κα Αργυρώ Ζέρβα ανακοινώνουν την ανάρτηση για διαβούλευση του σχεδίου της Κοινής Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Προέδρου της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή των Παρεμβάσεων Π3-73-2.1 «Σχέδια Βελτίωσης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων που συμβάλουν στην Ανταγωνιστικότητα», Π3-73-2.2 «Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» και Π3-73-2.6 «Επενδύσεις κυκλικής οικονομίας και ενεργειακές επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις». Υπενθυμίζεται η προδημοσίευση των Παρεμβάσεων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 19/12/2025.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των Παρεμβάσεων είναι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου (ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών).

Προϋπολογισμός Παρέμβασης

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 200 εκ. ευρώ για επενδύσεις της παρέμβασης Π3-73-2.1, σε 21,9 εκ. ευρώ για επενδύσεις της παρέμβασης Π3-73-2.2 και σε 40,7 εκ. ευρώ για την παρέμβαση Π3-73-2.6. Με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ο προϋπολογισμός θα κατανεμηθεί στις Περιφέρειες της Χώρας.

Προθεσμία Διαβούλευσης

Το Σχέδιο Κοινής Απόφασης για τις Παρεμβάσεις Π3-73-2.1, Π3-73-2.2 και Π3-73-2.6 του ΣΣ ΚΑΠ 2023 – 2027 θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα της άτυπης διαβούλευσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έως και την Κυριακή 29/3/2026.

Η διαβούλευση πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του συνδέσμου:

https://pconsult.minagric.gr/index.php/el/128-diavouleush_p3-73-2-1-p3-73-2-2-p3-73-2-6

Κώστας Τσιάρας: Νέο πακέτο επενδύσεων 262,6 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

«Η ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Με τις παρεμβάσεις που θέτουμε σε διαβούλευση κινητοποιούμε πόρους ύψους 262,6 εκατομμυρίων ευρώ, κατευθύνοντας σημαντική δημόσια χρηματοδότηση σε επενδύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, προωθούν την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και στηρίζουν την ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση της αγροτικής παραγωγής.

Οι συγκεκριμένες δράσεις του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023–2027 αποτελούν ουσιαστικά εργαλεία για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ένα πιο σύγχρονο, ανθεκτικό και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο.

Η κυβέρνηση συνεχίζει με συνέπεια την πολιτική στήριξης και ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα, επενδύοντας σε υποδομές, τεχνολογίες και πρακτικές που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας και στην ενδυνάμωση της ελληνικής περιφέρειας».