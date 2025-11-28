Τι θα γίνει με τα αγροτεμάχια χωρίς ΚΑΕΚ;

Νέο κύμα ελέγχων ενεργοποιεί το ΥΠΑΑΤ για τα αγροτεμάχια που δηλώθηκαν χωρίς ΑΤΑΚ, όπου οι παραγωγοί είχαν τη δυνατότητα να καταχωρίσουν ΚΑΕΚ (Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου), εφόσον πρόκειται για μικρές ιδιοκτησίες έως 20 στρέμματα.

Ωστόσο, σε 15.116 αγροτεμάχια, κυρίως στις Περιφερειακές Ενότητες Σερρών, Δράμας και Θεσσαλονίκης, οι ΚΑΕΚ που δηλώθηκαν δεν μπορούν να επαληθευτούν. Για τον λόγο αυτό, οι συγκεκριμένες περιπτώσεις έχουν παραπεμφθεί σε επιπλέον έλεγχο, ώστε να διαπιστωθεί η πραγματική εικόνα ιδιοκτησίας και νομιμότητας των δηλώσεων.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, οι παραγωγοί θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε διορθώσεις μέσω ενστάσεων, καταθέτοντας τα απαραίτητα στοιχεία. Όσα αγροτεμάχια τελικά επαληθευτούν και κριθούν επιλέξιμα, θα ενταχθούν κανονικά στις επόμενες πληρωμές.