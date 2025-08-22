Την Δευτέρα 25/8 η κηδεία του πρωτοπόρου της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, Ιωάννη Στεφανή

Η οικογένεια του Ιωάννη Στεφανή γνωστοποίησε ότι η εξόδιος ακολουθία του εκλιπόντος επί σειρά ετών διευθύνοντα συμβούλου της Ιχθυοτροφεία Σελόντα, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025, στις 12:30, στο κοιμητήριο Ζωγράφου, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.

Στην ανακοίνωση της οικογένειας επισημαίνεται: «Εχθές, 20/08/25, στις 18:30, έφυγε αιφνίδια από τη ζωή ο Ιωάννης Στεφανής. Θα είναι πάντα στην καρδιά μας, προστάτης και καθοδηγητής».

Χθες η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) εξέφρασε τα συλλυπητήριά της, χαρακτηρίζοντας τον Ιωάννη Στεφανή ως «οραματιστή και πρωτοπόρο της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας». Στην ανακοίνωση της Οργάνωσης υπογραμμίζεται η μεγάλη θλίψη για τον ξαφνικό χαμό του και η σημασία της προσφοράς του στον κλάδο.

Νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι, ο ίδιος είχε απευθύνει δημόσια έκκληση μέσω της ιστοσελίδας ΥΧ για τη διάσωση του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών, ενώ πρόσφατα είχε βραβευθεί από την Ομοσπονδία Ευρωπαίων Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (FEAP) για τη συνολική προσφορά του στον χώρο (Δείτε εδώ το σχετικό άρθρο).

Η οικογένεια και η κοινότητα των υδατοκαλλιεργητών αναμένεται να αποχαιρετήσουν τον εκλιπόντα παρουσία στενών συγγενών, φίλων και συνεργατών. Η συνεισφορά του Ιωάννη Στεφανή θεωρείται καθοριστική για την ανάπτυξη της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας και την προώθηση των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που θα συνεχίσει να εμπνέει τις επόμενες γενιές στον κλάδο.