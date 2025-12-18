Η πτηνοτροφία έτοιμη να καλύψει τα κενά βόειου και αιγοπρόβειου κρέατος ενόψει εορτών

Σε σταθερή τροχιά ανόδου φαίνεται να κινείται η ελληνική πτηνοτροφία κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης, παρά το γεγονός ότι αποτελεί έναν από τους ελάχιστους κλάδους του πρωτογενούς τομέα που δεν απολαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σημαντική αύξηση της τιμής του βόειου κρέατος, αλλά και η έλλειψη αμνοεριφίων, λόγω της ευλογιάς που έπληξε περιοχές με έντονη αιγοπροβατοτροφική δραστηριότητα, δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο το κοτόπουλο κερδίζει έδαφος στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Η στροφή αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν οικονομικότερα και πιο εύκολα προσβάσιμα προϊόντα, χωρίς όμως να υποχωρούν σε ζητήματα διατροφικής αξίας. Με τις τιμές του βόειου κρέατος να έχουν εκτιναχθεί στα ύψη και το αιγοπρόβειο να σπανίζει, το κοτόπουλο εμφανίζεται να καλύπτει τα κενά της αγοράς.

Οι παραγωγοί βλέπουν αύξηση εισοδήματος

Παρά την έλλειψη επιδοτήσεων, πολλοί παραγωγοί, που τα τελευταία χρόνια επέλεξαν να εκσυγχρονίσουν τις εγκαταστάσεις τους, φαίνεται πως απολαμβάνουν τη θετική εικόνα της αγοράς. Ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «Πίνδος», Άρης Κασσής, καταγράφει την τάση αυτή, υπογραμμίζοντας ότι το κοτόπουλο παραμένει ένα τρόφιμο υψηλής θρεπτικής αξίας και χαμηλής τιμής. «Το κοτόπουλο είναι ένα προϊόν που μπορεί να μπει σε κάθε ελληνικό σπίτι. Ακόμη και στο πιο οικονομικά πιεσμένο νοικοκυριό, αποτελεί μια ασφαλή λύση για την κάλυψη των πρωτεϊνικών αναγκών», σημειώνει. Όπως εξηγεί, η ζήτηση που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα όχι μόνο σταθεροποιεί την αγορά, αλλά προσφέρει και σημαντικές ευκαιρίες σε όσους έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό της παραγωγής τους.

Παράλληλα, παραγωγοί από περιοχές της Ηπείρου, όπως τα Τζουμέρκα, η Κόνιτσα και η Άρτα, φαίνεται να ενισχύουν περαιτέρω την παραγωγή τους. Οι συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες παραδοσιακά αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της ερήμωσης, παρουσιάζουν σημάδια αναζωογόνησης, καθώς νέοι άνθρωποι στρέφονται στην πτηνοτροφία ή επιλέγουν να παραμείνουν σε οικογενειακές εκμεταλλεύσεις.

Η πολιτεία λάμπει διά της απουσίας της

Παρά τη θετική δυναμική της αγοράς, οι παραγωγοί εκφράζουν έντονη ανησυχία για την απουσία αναπτυξιακών κινήτρων από την πλευρά της πολιτείας. Προγράμματα, όπως το ΕΣΠΑ, δεν ενισχύουν την πτηνοτροφία κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης, ενώ, όπως υποστηρίζουν, η έλλειψη στοχευμένων μέτρων περιορίζει την περαιτέρω ανάπτυξη ενός κλάδου με αξιοσημείωτες προοπτικές.

«Η πολιτεία δείχνει να μην έχει αντιληφθεί τον στρατηγικό ρόλο που μπορεί να παίξει η πτηνοτροφία στην ασφάλεια της χώρας σε επίπεδο τροφίμων», επισημαίνουν οι παραγωγοί. Όπως εξηγούν, σε μια εποχή κατά την οποία οι διεθνείς κρίσεις μπορούν εύκολα να διαταράξουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες, η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.

Απειλή η γρίπη των πτηνών – Τι φοβούνται οι ειδικοί

Ακόμη ένα κρίσιμο ζήτημα που απασχολεί τον κλάδο είναι η γρίπη των πτηνών, η οποία έχει πλήξει σοβαρά πολλές χώρες, προκαλώντας σημαντικές απώλειες στο γενετικό υλικό. Η εξαφάνιση πατρογονικών ορνίθων επηρεάζει άμεσα την ικανότητα παραγωγής νεοσσών και δημιουργεί ανησυχία για πιθανές ελλείψεις.

«Αν το φαινόμενο επεκταθεί περισσότερο, ενδέχεται να δημιουργηθούν σημαντικές δυσκολίες στην παραγωγή νεοσσών και στο μέλλον της πτηνοτροφίας», τονίζει ο κ. Κασσής. Υποστηρίζει, δε, ότι η χώρα μας οφείλει να λάβει προληπτικά μέτρα, ώστε να μη βρεθεί αντιμέτωπη με παρόμοιες κρίσεις που θα επηρεάσουν την επάρκεια και τις τιμές των προϊόντων.

Η εξωστρέφεια ανοίγει δρόμους – Ενδιαφέρον από την Αραβική Χερσόνησο

Παρά τις προκλήσεις, η ελληνική πτηνοτροφία δείχνει αξιοσημείωτες δυνατότητες εξαγωγών. Τα προψημένα προϊόντα, τα αλλαντικά από κοτόπουλο και ιδιαίτερα τα κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής παρουσιάζουν αυξανόμενο ενδιαφέρον από αγορές του εξωτερικού, κυρίως από κράτη της Αραβικής Χερσονήσου.

Το ενδιαφέρον αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς τα ελληνικά προϊόντα χαρακτηρίζονται από ποιότητα και υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας. Οι παραγωγοί εκτιμούν ότι, εφόσον υπάρξει θεσμική στήριξη και οργανωμένη στρατηγική, το ελληνικό κοτόπουλο θα μπορούσε να καλύψει σημαντικό ποσοστό των αναγκών αγορών εκτός Ευρώπης.