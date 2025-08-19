Βαμβάκι: Καθηλωμένη κάτω από τα 50 λεπτά η τιμή παραγωγού

Σε μια κρίσιμη φάση της καλλιεργητικής περιόδου βρίσκεται αυτήν την περίοδο το βαμβάκι στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οδεύοντας προς την ολοκλήρωση των αρδεύσεων, ώστε να εισέλθουμε σιγά σιγά στη διαδικασία της συγκομιδής τον Σεπτέμβριο, και με τις ανθοφορίες να βρίσκονται σε εξέλιξη, η εικόνα των αποδόσεων είναι ανάμεικτη, καθώς παρά το γεγονός ότι σε Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία και Δυτική Ελλάδα όλα κυλούν ομαλά, σε άλλες περιφέρειες, όπως η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη και η Στερεά Ελλάδα, έχουν παρουσιαστεί σημαντικά προβλήματα κατά τόπους. Απεναντίας, σε ό,τι αφορά την ποιότητα του προϊόντος, οι περισσότεροι αγρότες εμφανίζονται άκρως ικανοποιημένοι.

Τούτων λεχθέντων, οι βαμβακοπαραγωγοί δεν πονοκεφαλιάζουν μόνο για την πορεία της καλλιέργειας και τα τοπικά εμπόδια που μπορεί να μπαίνουν σε αυτή (σ.σ. λειψυδρία, εντομολογικές προσβολές), αλλά και για το γκρίζο τοπίο των αγορών, που δεν παρουσιάζουν αισιόδοξα σημάδια όσον αφορά την εμπορική τιμή.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι σε αρκετές περιοχές με σημαντική βαμβακοπαραγωγή, όπως οι Π.Ε. Σερρών και Αιτωλοακαρνανίας, εμφανίζεται μια τάση μείωσης των καλλιεργούμενων εκτάσεων, η οποία αν συνεχιστεί είναι ανησυχητική.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

Προβληματίζουν σκουλήκι, ζέστη και βοριάς

Tη λήξη της δεύτερης γενιάς πράσινου σκουληκιού διανύει η καλλιέργεια βαμβακιού στη Ροδόπη, που βρίσκεται, πλέον, στο στάδιο της καρπόδεσης σε ποσοστά 40%-70%. «Η πρώτη γενιά έκανε ζημιά, παρότι συνήθως είναι πιο ήπια. Φέτος, παρουσιάστηκε έντονα το ρόδινο σκουλήκι, η καταπολέμησή του είναι δύσκολη», σχολιάζει ο γεωπόνος και βαμβακοκαλλιεργητής Στάθης Πολυτσάκης, που εμφανίζεται προβληματισμένος για την παραγωγή, ειδικά στο νότιο τμήμα της Π.Ε., καθώς εκεί εντοπίστηκαν τα περισσότερα σκουλήκια. Όπως σημειώνει ο ίδιος, «οι περισσότεροι πραγματοποίησαν ψεκασμούς για το πράσινο σκουλήκι, ειδικά για τη δεύτερη γενιά, που είναι πιο επιθετική». Οι παραγωγοί περιμένουν νέες πτήσεις ενηλίκων και εναποθέσεις αβγών και θα βρίσκονται στο μέγιστο δυνατό στο χωράφι για να παρακολουθούν τις γενιές και να επεμβαίνουν κατάλληλα. «Εκτιμώ ότι ο συγκεκριμένος ψεκασμός ήταν καθοριστικός, ώστε να συνεχίσουμε με άρδευση και λίπανση», συμπληρώνει ο κ. Πολυτσάκης.

Οι παραγωγοί θα ήθελαν καλές βροχές, αλλά οι κλιματικές συνθήκες ήταν πιο ήπιες από τα προηγούμενα καλοκαίρια. Όσοι, πάντως, έχουν γλυκό νερό, αρδεύουν καλά την καλλιέργεια. Αντίθετα, ορισμένοι ποτίζουν με υφάλμυρο και η κατάσταση επιβαρύνεται από τους διαρκείς βόρειους ανέμους, που είναι ξηροθερμικοί και ανησυχούν όλους τους παραγωγούς, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες.

«Εκδηλώνονται σε πολύ κρίσιμο στάδιο της καλλιέργειας. Προσπαθούμε να ποτίσουμε ορθολογικά, χωρίς ταυτόχρονα να στρεσάρουμε τα φυτά λόγω έλλειψης νερού», λέει ο κ. Πολυτσάκης και προσθέτει ότι το βαμβάκι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά προβληματίζεται έντονα γιατί οι παραγωγοί αντλούν νερά από μεγάλα βάθη.

Δύσκολο να στραφούν σε άλλη καλλιέργεια, παρά τις πεσμένες τιμές

Για τους νέους βαμβακοπαραγωγούς, όπως ο ίδιος, είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι της διαχείρισης της πτώσης των τιμών και του να στραφούν σε άλλη καλλιέργεια, καθώς διαθέτουν τον εξοπλισμό για τη συγκεκριμένη. Παρ’ όλα αυτά, ο κ. Πολυτσάκης τονίζει ότι πολλοί συνάδελφοί του εγκαταλείπουν γενικά τη γεωργία – όχι μόνο το βαμβάκι.

Την ίδια αγωνία μοιράζονται πολλοί παραγωγοί μεγαλύτερης ηλικίας, που δε βλέπουν μέλλον στην καλλιέργεια ούτε και εναλλακτικές λύσεις. Εάν συνεχιστεί η πτώση των τιμών, η κλιματική κρίση και η απουσία υποδομών, όχι μόνο θα φύγουν οι περισσότεροι, αλλά τα χρέη τους θα συμπαρασύρουν μια σειρά επαγγελμάτων σε αγροτικές περιοχές, όπως η Θράκη.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Εκτιμήσεις για ποιοτικότερη παραγωγή

Ικανοποιητικά εξελίσσεται, μέχρι στιγμής, η βαμβακοκαλλιέργεια στην ΠΕ Σερρών. Με σχεδόν ενάμιση μήνα να απομένει μέχρι τη συγκομιδή, η καλλιέργεια προχωρά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και αν διατηρηθεί η ίδια κατάσταση, με ελεγχόμενη πληθυσμιακή εξέλιξη των κυριότερων εχθρών του βαμβακιού, αλλά και ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, τότε αναμένεται και μια καλύτερη ποιοτικά χρονιά σε σχέση με την περσινή.

Όπως τονίζει ο γεωπόνος του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της ΔΑΟΚ Σερρών, Ιωάννης Μυλωνόπουλος, τα πράγματα εξελίσσονται καλά και σύμφωνα με τον προγραμματισμό που είχε γίνει, ενώ σε ό,τι αφορά το πράσινο σκουλήκι παρακολουθούνται οι γενιές του και δεν υπάρχει κάποια έξαρση. «Είμαστε στο μέσο της δεύτερης γενιάς πράσινου σκουληκιού. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάποιο θέμα, εξελίσσεται ομαλά. Το παρακολουθούμε ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και το ρόδινο. Μέχρι τώρα, όμως, είναι χαμηλοί οι πληθυσμοί και για το ρόδινο σκουλήκι. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε σε συνεργασία με τους παραγωγούς και τους τοπικούς γεωπόνους», επισημαίνει ο κ. Μυλωνόπουλος.

Να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, για ακόμη μια χρονιά στην ΠΕ Σερρών έχει γίνει εγκατάσταση φερομονικών παγίδων για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του πληθυσμού του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού στην καλλιέργεια του βαμβακιού, μέσα από το πρόγραμμα των γεωργικών προειδοποιήσεων. «Είναι ακόμη νωρίς μέχρι τη συγκομιδή. Απομένει τουλάχιστον ενάμισης μήνας. Ωστόσο, μέχρι τώρα, τα δεδομένα είναι καλύτερα σε σχέση με πέρσι. Εάν επικρατήσουν οι ίδιες συνθήκες, πιθανόν να έχουμε και ποιοτικότερη παραγωγή φέτος», καταλήγει ο κ. Μυλωνόπουλος.

Στην ΠΕ Σερρών καλλιεργούνται περίπου 200.000 στρ. βαμβάκι. Φέτος, παρατηρήθηκε μικρή μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων σε βαμβάκι και αύξηση στις υπόλοιπες καλλιέργειες, όπως τα χειμερινά σιτηρά, το καλαμπόκι και οι μηδικές.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Αισιοδοξία για την παραγωγή, ανησυχία για τη χαμηλή τιμή

Ανάμεικτα συναισθήματα επικρατούν στις τάξεις των Θεσσαλών βαμβακοπαραγωγών, καθώς από τη μία η παραγωγή εξελίσσεται ομαλά και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και από την άλλη προβληματίζει η εμπορική τιμή, η οποία παραμένει καθηλωμένη κάτω από τα 50 λεπτά. Σύμφωνα με γεωπόνους των Φαρσάλων, η παραγωγή φέτος κυλά ομαλά. Στην περιοχή δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα από το πράσινο σκουλήκι, ενώ για την αντιμετώπιση του αλευρώδους εντόμου, το οποίο απαιτεί προσοχή, οι παραγωγοί προχώρησαν στις απαραίτητες παρεμβάσεις.

Αυτήν την περίοδο υπάρχει πλήρης καρποφορία στο φυτό, αναπτύσσονται φυσιολογικά τα καρύδια και ευχή όλων είναι, μέχρι και τη συγκομιδή, να βοηθήσει ο καιρός και να μην προκύψουν προβλήματα. Μία παραγωγή της τάξης των 500 κιλών είναι μονόδρομος για τον παραγωγό, αν σκεφτεί κανείς τα αυξημένα κόστη, τα οποία υπολογίζονται σε 200 με 250 ευρώ το στρέμμα. Συνεπώς, με 500 κιλά και με μια τιμή 50 λεπτών ο παραγωγός θα έρθει στα ίσα του και ουσιαστικά το όποιο κέρδος θα προκύψει από την καταβολή της Ενίσχυσης και των άλλων επιδοτήσεων που προβλέπονται από την ΚΑΠ.

Βέβαια τα δεδομένα ποικίλλουν από περιοχή σε περιοχή. Για παράδειγμα, στα Φάρσαλα, όπου οι περισσότεροι ποτίζουν από γεωτρήσεις, το κόστος είναι αυξημένο λόγω κατανάλωσης ρεύματος. Επιπλέον, στην ευρύτερη περιοχή του Κιλελέρ, όπου η άρδευση γίνεται από το επιφανειακό δίκτυο του ΤΟΕΒ Πηνειού, η παρατεταμένη λειψυδρία ενδέχεται να επηρεάσει τις παραγωγές και οι αποδόσεις να είναι μικρότερες.

Σύμφωνα με τον Καρδιτσιώτη παραγωγό και γραμματέα της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος (ΔΟΒ), Βασίλη Γιαννάκο, «η φετινή χρονιά, αν και πρώιμη, εξελίσσεται ικανοποιητικά, καθώς δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα από ασθένειες και έντομα. Το μόνο πρόβλημα σχετίζεται με την έλλειψη νερού και φυσικά με τη χαμηλή τιμή. Αυτή επηρέασε την ψυχολογία των παραγωγών και έτσι κάποιοι δεν προχώρησαν στις απαραίτητες καλλιεργητικές πρακτικές ή δεν ξοδεύτηκαν σε κατάλληλα φάρμακα και λιπάσματα. Γενικότερα, όμως, η φετινή χρόνια από άποψη παραγωγής πάει καλά».

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Στην τελική ευθεία οι αρδεύσεις των καλλιεργειών

Αγώνα δρόμου για τα τελευταία ποτίσματα κάνουν οι βαμβακοπαραγωγοί της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Δυστυχώς, η έλλειψη νερού έχει οδηγήσει αρκετούς σε αδιέξοδο, με αποτέλεσμα πολλές καλλιέργειες να μην ποτιστούν με τις αναγκαίες ποσότητες, γεγονός που καταγράφεται τόσο στη Φθιώτιδα όσο και στη Βοιωτία, οι οποίες αποτελούν βασικές περιφερειακές ενότητες παραγωγής του βαμβακιού. Σύμφωνα με τον Χρήστο Πετρόπουλο, βαμβακοπαραγωγό από το Θαυμακό Δομοκού, όσοι είχαν νερό κατάφεραν να ολοκληρώσουν την αρδευτική περίοδο και ήδη βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Αντίθετα, «όσοι δεν είχαν επάρκεια νερού θα αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα, τόσο στην ποσότητα όσο και στην ποιότητα της παραγωγής, κινδυνεύοντας ακόμη και να μην καλύψουν την ηρτημένη παραγωγή».

Ο ίδιος επισημαίνει ότι η αρδευτική περίοδος ολοκληρώνεται στα μέσα Αυγούστου και μόνο ορισμένες όψιμες καλλιέργειες θα συνεχίσουν μέχρι τις 30 του μηνός. Αναφέρει, ακόμη, ότι η χρονιά είναι καλή σε γενικές γραμμές, καθώς τα φυτά δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα από εντομολογικές προσβολές, όπως σε προηγούμενες χρονιές. Ωστόσο, τον προβληματίζει ιδιαίτερα η τιμή του προϊόντος, η οποία φαίνεται να κινείται σε χαμηλά επίπεδα, κάτω από τα 50 λεπτά δηλαδή.

Ξέμειναν από νερό οι καλλιέργειες στη Βοιωτία

Σημαντικά προβλήματα κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο αντιμετώπισαν οι βαμβακοπαραγωγοί του κωπαϊδικού πεδίου. Πολλοί από αυτούς δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν σε ικανοποιητικά επίπεδα την άρδευση των καλλιεργειών τους. Όπως μας ενημερώνει ο γεωπόνος Θόδωρος Χριστοδούλου, αρκετά χωράφια στην ευρύτερη περιοχή έμειναν χωρίς νερό.

Ωστόσο, ο ίδιος σημειώνει ότι «εκείνες οι εκμεταλλεύσεις που είχαν τη δυνατότητα άρδευσης δείχνουν να έχουν καλή παραγωγή, παρότι όλα θα εξαρτηθούν από τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν το επόμενο διάστημα, μέχρι και τη συγκομιδή». Καταλήγοντας, ο κ. Χριστοδούλου προσθέτει ότι ο κύκλος της άρδευσης θα ολοκληρωθεί στα τέλη Αυγούστου και ότι η περιοχή του δεν παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα από άποψη παρουσίας εντόμων.

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Υψηλές αποδόσεις και άριστη ποιότητα στο φετινό προϊόν

Η φετινή καλλιεργητική περίοδος για το βαμβάκι στην Αιτωλοακαρνανία χαρακτηρίζεται από υψηλές αποδόσεις και άριστη ποιότητα, παρότι οι καλλιεργούμενες εκτάσεις, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, εμφανίζονται μειωμένες σε σχέση με πέρυσι. Αυτή την περίοδο, οι βαμβακοκαλλιέργειες βρίσκονται στο στάδιο του τελευταίου ποτίσματος, το οποίο θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη Αυγούστου, ενώ η συγκομιδή υπολογίζεται να ξεκινήσει αρκετά πρώιμα, στις 15 Σεπτέμβρη.

Όπως αναφέρει στην «ΥΧ» ο υπεύθυνος του εκκοκκιστηρίου Μεσολογγίου της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου, Ευάγγελος Μπάκας, όλα δείχνουν πως οι αποδόσεις ανά στρέμμα θα είναι αυξημένες, υπερκαλύπτοντας ουσιαστικά τις απώλειες σε συνολική έκταση, προσφέροντας μια θετική προοπτική για τους παραγωγούς. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι και το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ασθένειες, όπως συνέβη την περσινή χρονιά. «Πέρυσι είχαν καλλιεργηθεί 14.000 στρέμματα. Φέτος, εκτιμάμε ότι θα υπάρξει μικρή μείωση στα στέμματα, λόγω κυρίως της τιμής διάθεσης του προϊόντος, που κινήθηκε στα όρια του κέρδους, δηλαδή στα 52 με 55 λεπτά το κιλό, ανάλογα με την ποικιλία και τα ποιοτικά προγράμματα. Περιμένουμε, όμως, και την ολοκλήρωση του ΟΣΔΕ για να έχουμε σαφή εικόνα», επισημαίνει. Ωστόσο, όπως συμπληρώνει ο κ. Μπάκας, «η φετινή απόδοση αναμένεται υψηλή, οπότε αν κάποιος έβγαζε π.χ. 300 κιλά το στρέμμα, τώρα θα βγάλει 500 κιλά το στρέμμα. Οπότε η παραγωγή υπερκαλύπτει τις μειωμένες εκτάσεις».