Στο μετοχικό κεφάλαιο της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου ο Μ. Ξιώνης

Το 10% της Κλωστοϋφαντουργίας Ναυπάκτου περνά σε εταιρεία του επιχειρηματία Μάνου Ξιώνη, κίνηση που θα ενισχύσει τον κλωστοϋφαντουργικό τομέα της εισηγμένης εταιρείας, αλλά και παράλληλα θα οδηγήσει σε διεύρυνση των δραστηριοτήτων της, με άξονα την ενέργεια. Να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των μετοχών της Κλωστοϋφαντουργίας θα παραμείνει στα χέρια της οικογένειας Πολύχρονου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, ο κ. Ξιώνης εισήλθε ως στρατηγικός επενδυτής, μέσω εταιρείας συμφερόντων του, με έδρα στην Κύπρο. Παράλληλα, η εταιρεία και ο επενδυτής συμφώνησαν σε συνεργασία στον ευρύτερο τομέα της πράσινης ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου θα αποκτήσει ποσοστό 40% σε υφιστάμενη εταιρεία του κ. Ξιώνη, η οποία δραστηριοποιείται σε:

α) Παραγωγή, αποθήκευση και διαχείριση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (όπως φωτοβολταϊκά, αιολικά και υδρογόνο).

β) Ανάπτυξη τεχνολογιών ενεργειακής μετάβασης, όπως υποδομές αποθήκευσης (μπαταρίες, υδρογόνο), μικροδίκτυα και έξυπνες εφαρμογές διαχείρισης φορτίου.

γ) Συμμετοχή σε ενεργειακά έργα και κοινοπραξίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

δ) Παροχή τεχνικών, συμβουλευτικών και επενδυτικών υπηρεσιών σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με επίκεντρο την ενεργειακή μετάβαση.