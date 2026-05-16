Οδηγίες προς αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους για την αντιπυρική περίοδο 2026

Αυξημένη προσοχή από όλους, ιδιαίτερα από όσους δραστηριοποιούνται καθημερινά στην ύπαιθρο — όπως αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι — οι οποίοι βρίσκονται συχνά σε περιοχές με βλάστηση, αγροτικές εκτάσεις, βοσκοτόπους, δασικές ή ημιορεινές ζώνες και, για τον λόγο αυτό, μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην πρόληψη των πυρκαγιών, ζητά η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε την 1η Μαΐου και θα διαρκέσει έως και τις 31 Οκτωβρίου. Ήδη η Διεύθυνση έχει επιδοθεί σε καμπάνια ενημέρωσης, με στόχο την ευαισθητοποίηση, την προσοχή και την αποφυγή ενεργειών που, ακόμη και από αμέλεια, μπορεί να οδηγήσουν σε εκδήλωση πυρκαγιάς. «Η πρόληψη είναι πάντα πιο αποτελεσματική από την καταστολή και ξεκινά από μικρές, πρακτικές κινήσεις στην καθημερινότητα», αναφέρει η προϊσταμένη της Διεύθυνσης, Ελεάννα Πορίχη.

Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, όλοι όσοι εργάζονται ή μετακινούνται στην ύπαιθρο πρέπει να παρακολουθούν καθημερινά τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν μια περιοχή βρίσκεται σε κατηγορία υψηλού, πολύ υψηλού ή ακραίου κινδύνου, καθώς τότε ακόμη και μια φαινομενικά απλή εργασία μπορεί να προκαλέσει σοβαρό συμβάν.

Οι αγρότες θα πρέπει να αποφεύγουν την καύση ξερών χόρτων, κλαδιών, καλαμιών, φυτικών υπολειμμάτων και σκουπιδιών στην ύπαιθρο. Επίσης, απαιτείται μεγάλη προσοχή σε κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή υψηλή θερμοκρασία, όπως ηλεκτροκόλληση και οξυγονοκόλληση. Σε ημέρες αυξημένου ή πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, οι εργασίες αυτές πρέπει να αναβάλλονται. Όταν είναι απολύτως αναγκαίο να πραγματοποιηθούν, θα πρέπει προηγουμένως να έχει καθαριστεί ο χώρος γύρω από το σημείο εργασίας.

Οι κτηνοτρόφοι, ιδιαίτερα όσοι κινούνται σε βοσκήσιμες εκτάσεις, αγροτοδασικές περιοχές ή κοντά σε στάνες και πρόχειρες εγκαταστάσεις, πρέπει να φροντίζουν ώστε οι χώροι γύρω από τις εγκαταστάσεις τους να παραμένουν καθαροί από ξερά χόρτα, εύφλεκτα υλικά και σκουπίδια. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε σημεία όπου φυλάσσονται ζωοτροφές, καύσιμα, φιάλες υγραερίου, γεννήτριες ή γεωργικός εξοπλισμός.

Οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά το κάπνισμα των μελισσών. Το κάπνισμα δεν πρέπει να γίνεται με τρόπο που να αφήνει αναμμένα υπολείμματα στην ύπαιθρο, ενώ μετά από κάθε εργασία πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν κάρβουνα, στάχτες ή καύτρες που μπορούν να μεταφερθούν από τον άνεμο. Σε ημέρες αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς ή ισχυρών ανέμων, οι μελισσοκομικές εργασίες που απαιτούν χρήση καπνιστηριού πρέπει να αποφεύγονται ή να περιορίζονται στο απολύτως αναγκαίο.

Γενικότερα, όσοι διαθέτουν αγροικίες, αποθήκες, στάβλους, μελισσοκομικές εγκαταστάσεις ή άλλα κτίσματα μέσα ή κοντά σε περιοχές με βλάστηση, πρέπει να μεριμνούν για τον καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό, φλόγες ή οποιαδήποτε ένδειξη πιθανής πυρκαγιάς, πρέπει να καλέσει αμέσως το 199 ή το 112. Δεν πρέπει να υποθέτει ότι έχει ήδη ειδοποιήσει κάποιος άλλος. Απαιτείται ψύχραιμη και σαφής ενημέρωση για την τοποθεσία, το ακριβές σημείο, την κατεύθυνση της φωτιάς, την ένταση του ανέμου και το είδος της βλάστησης που καίγεται. Παράλληλα, είναι σημαντική η ασφαλής απομάκρυνση και η διευκόλυνση της πρόσβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη. Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα γνωρίζουν καλύτερα από όλους την ύπαιθρο, τις διαδρομές και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Με σωστή ενημέρωση, προσοχή στις καθημερινές εργασίες και άμεση ειδοποίηση των αρχών όταν χρειαστεί, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, των καλλιεργειών, του ζωικού κεφαλαίου, των μελισσοσμηνών, των υποδομών και του φυσικού πλούτου της Θεσσαλίας.

Η αντιπυρική περίοδος δεν αφορά μόνο τις δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας και το Πυροσβεστικό Σώμα, αλλά όλους όσοι ζουν, εργάζονται και κινούνται στην ύπαιθρο. Με απλές, υπεύθυνες κινήσεις μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά τον κίνδυνο. «Η πρόληψη είναι υπόθεση όλων μας», καταλήγει η κ. Πορίχη.