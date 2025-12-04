TÜV NORD Ελλάδας: Το όραμα “Horizon 2030”, οι επενδύσεις και οι στρατηγικές συνεργασίες

Τη νέα εποχή ανάπτυξης και επενδύσεων της TÜV NΟRD Ελλάδας παρουσίασε η Διευθύνουσα Σύμβουλος, κυρία Βασιλική Καζάζη, στο πλαίσιο της στρατηγικής του ομίλου για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στην Ελλάδα. Με στόχο να αποτελέσει βασικό εταίρο των επιχειρήσεων, αλλά και της πολιτείας στη μετάβαση προς ένα βιώσιμο και τεχνολογικά ασφαλές μέλλον, ο Φορέας παρουσίασε το Horizon 2030, το επιχειρηματικό πρόγραμμα που περιλάμβανε τα νέα του σχέδια, τις επενδύσεις, αλλά και τις στρατηγικές συνεργασίες που θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα.

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, η TÜV NORD Ελλάδας παρουσίασε το νέο στρατηγικό της πλάνο, το οποίο βασίζεται σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Ενέργεια, Βιωσιμότητα και Τεχνολογία. Το πλάνο αποτυπώνει την κατεύθυνση του Φορέα για τα επόμενα χρόνια και την ενίσχυση της παρουσίας του στους τομείς των τεχνικών ελέγχων, των ανεξάρτητων αξιολογήσεων και των υπηρεσιών διασφάλισης ποιότητας.

Στον τομέα Ενέργειας, η TÜV NORD, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, συμβάλλει ενεργά στη μετάβαση προς ένα πιο καθαρό και ασφαλές ενεργειακό μέλλον. Υποστηρίζει έργα που αφορούν συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, υποδομές υδρογόνου και δέσμευσης άνθρακα, offshore εγκαταστάσεις, καθώς και τεχνολογίες κυκλικής οικονομίας όπως η μετατροπή αποβλήτων σε ενέργεια.

Στον πυλώνα της Βιωσιμότητας, ο Φορέας ενισχύει τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα των οργανισμών μέσω ESG επαληθεύσεων και αξιολογήσεων. Παράλληλα, στηρίζει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη βιώσιμων υποδομών, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες χωρίς να υπονομεύουν τις επόμενες γενιές.

Στον τομέα της Τεχνολογίας, η TÜV NORD επεκτείνει τη δράση της στον ψηφιακό κόσμο, με υπηρεσίες αξιολόγησης και ελέγχου συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, πιστοποίηση data centers και εξειδικευμένες λύσεις κυβερνοασφάλειας. Επιπλέον, προετοιμάζει επιχειρήσεις και οργανισμούς για την επόμενη εποχή των κβαντικών τεχνολογιών, συμβάλλοντας στην ασφαλή και αξιόπιστη ψηφιακή μετάβαση.

Κατά την παρουσίασή της, η κα Καζάζη ανέδειξε τη σημασία των στελεχών της TÜV NORD Ελλάδας, υπογραμμίζοντας ότι πίσω από κάθε επιθεώρηση, κάθε πιστοποίηση και κάθε τεχνολογική εξέλιξη βρίσκεται η αφοσίωση μιας ομάδας με βαθιά εξειδίκευση και ανθρωποκεντρική φιλοσοφία. «Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς περιμένουμε να έρθει: είναι κάτι που χτίζουμε μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η TÜV NORD Ελλάδας θα συνεχίσει να λειτουργεί με γνώμονα την εμπιστοσύνη, την υπευθυνότητα και την εξέλιξη.

Με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες και έργα που υλοποιούνται σε πάνω από 500 σημεία παγκοσμίως, ο Όμιλος TÜV NORD αποτελεί σήμερα μία διεθνή δύναμη τεχνογνωσίας. Όπως τόνισε η κα Καζάζη κατά την ομιλία της, η TÜV NORD δεν περιορίζεται πλέον στον παραδοσιακό ρόλο της επιθεώρησης και της πιστοποίησης αλλά εξελίσσεται σε έναν οργανισμό που συνδυάζει ακεραιότητα, διαφάνεια και εξειδίκευση, προάγοντας τη βιωσιμότητα μέσω της γνώσης και του διαλόγου με την κοινωνία.

Παράλληλα, ο Όμιλος συμμετέχει ενεργά σε μεγάλα έργα τεχνολογικής, ενεργειακής και επιστημονικής σημασίας σε όλο τον κόσμο επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως τεχνικός εταίρος αιχμής σε έργα που ενώνουν την επιστήμη, την τεχνολογία και την ασφάλεια σε διεθνές επίπεδο.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της TÜV NORD Ελλάδας, κυρία Βασιλική Καζάζη, δήλωσε: «Η TÜV NORD Ελλάδας εισέρχεται σε μια νέα εποχή τεχνογνωσίας και συνεργασιών. Τα επόμενα χρόνια ο ρόλος μας θα ενισχυθεί σε έργα που διαμορφώνουν την ενεργειακή και τεχνολογική πορεία της χώρας. Η Ελλάδα εξελίσσεται σε κόμβο σημαντικών επενδύσεων και για εμάς είναι προτεραιότητα να είμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις, στους θεσμούς και στην κοινωνία, διασφαλίζοντας ότι αυτή η πρόοδος στηρίζεται σε ασφάλεια, ποιότητα και βιωσιμότητα. Δεν επιβεβαιώνουμε απλώς πρότυπα — οικοδομούμε εμπιστοσύνη.

Στο κλείσιμο της εκδήλωσης, η κα Καζάζη επανέλαβε ότι η στρατηγική Horizon 2030 αποτελεί μια δέσμευση απέναντι στην κοινωνία, στις επιχειρήσεις και στο περιβάλλον: μια δέσμευση για έναν κόσμο πιο ασφαλή, πιο ψηφιακό και πιο βιώσιμο, όπου η τεχνολογία συνδυάζεται με την αξιοπιστία και η πρόοδος με την ευθύνη.