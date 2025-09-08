Τζήκας για ανάπλαση ΔΕΘ: «Η έκθεση θα παραμείνει στο κέντρο της πόλης»

Θετικά σχολίασε την ανακοίνωση της κυβέρνησης για το νέο σχέδιο ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, Τάσος Τζήκας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση της 89ης ΔΕΘ την Τρίτη (2/9).

Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμενος στην ανάπλαση του εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου της Διεθνούς Έκθεσης, ο κ. Τζήκας το χαρακτήρισε ως το «πιο καυτό θέμα» της πόλης, υποστηρίζοντας ότι «ανοίξαμε το θέμα της ανάπλασης από το 2013, με επιμονή, μελέτες και διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό πρότυπο».

Πρόσθεσε, δε, ότι η ΔΕΘ-HELEXPO AE κατέληξε σε μια πρόταση που «μιλάει για έκθεση και πάρκο εκεί που ήταν πάντα, στο κέντρο της πόλης. Η απόφαση και η δήλωση του πρωθυπουργού ήταν πολύ σημαντική.

Για τα επόμενα χρόνια, για τις επόμενες δεκαετίες, η έκθεση θα παραμείνει στο κέντρο της πόλης, στη μέση ενός υπέροχου πάρκου. Τα υπόλοιπα θα δοθούν –νομίζω– μέσα από τις διευκρινίσεις. Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση για το μέλλον της έκθεσης και της πόλης».