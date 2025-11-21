Β. Κόκκαλη: Στο περιθώριο οι κατεστραμμένοι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στον κτηνοτροφικό κόσμο της Θεσσαλίας η πρόσφατη κυβερνητική εξαγγελία για παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης αποκλειστικά σε κτηνοτρόφους που επλήγησαν από ευλογιά, αφήνοντας εκτός όσους υπέστησαν ζημιές από πανώλη αλλά και τους πλημμυροπαθείς της κακοκαιρίας «Daniel». Το θέμα φέρνει στη Βουλή ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και Βουλευτής Λάρισας, Βασίλης Κόκκαλης, κάνοντας λόγο για «ωμό αποκλεισμό» και για κυβερνητική επιλογή που «δημιουργεί κτηνοτρόφους δύο ταχυτήτων».

Σύμφωνα με την καταγγελία του κ. Κόκκαλη, οι συγκεκριμένες ομάδες κτηνοτρόφων έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή: απώλειες ζωικού κεφαλαίου, καταστροφές σε εγκαταστάσεις, αποθήκες, ζωοτροφές και παραγωγή — με αποτέλεσμα να μένουν χωρίς εισόδημα για σχεδόν δύο χρόνια.

Ωστόσο, όπως σημειώνει, η κυβέρνηση δεν έχει προσφέρει «ούτε ένα ευρώ ουσιαστικής στήριξης», ενώ το Μέτρο 5.2, που παρουσιάστηκε ως κύριο εργαλείο αποζημιώσεων, χαρακτηρίζεται «φάρσα, ανενεργό και παντελώς άχρηστο».

Ο κτηνοτροφικός κόσμος καταγγέλλει «εμπαιγμό» και «κατάφωρη αδικία», υποστηρίζοντας ότι η απόφαση οδηγεί σε διχασμό. Ακόμη και οι κτηνοτρόφοι που θα λάβουν την ενίσχυση για την ευλογιά αναγνωρίζουν την καθυστερημένη και ασαφή φύση της εξαγγελίας, εκφράζοντας φόβους για νέες καθυστερήσεις και αδικίες.

Με δεδομένα τα παραπάνω, ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητά σαφείς απαντήσεις από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θέτει δύο κομβικά ερωτήματα:

Με ποιο κριτήριο εξαιρέθηκαν οι πληγέντες από πανώλη και οι πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας από τα μέτρα ενίσχυσης, παρά τη «καθολική καταστροφή» των εκμεταλλεύσεών τους;

Προτίθεται η κυβέρνηση να άρει αυτή τη διάκριση, εξασφαλίζοντας ενιαία και δίκαιη μεταχείριση για όλους τους πληγέντες και να εντάξει άμεσα τις συγκεκριμένες ομάδες στο καθεστώς έκτακτης ενίσχυσης;

Ο κ. Κόκκαλης τονίζει τέλος ότι ο αποκλεισμός δεν αποτελεί απλή παράλειψη, αλλά «συνειδητή πολιτική επιλογή» που υπονομεύει την ισονομία και αφήνει σε απόγνωση εκατοντάδες κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας.