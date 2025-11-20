Συναγερμός στην Πελοπόννησο για τον καταρροϊκό πυρετό

Με αφορμή τη ραγδαία εξάπλωση των κρουσμάτων καταρροϊκού πυρετού σε κοπάδια και στη Μεσσηνία, ο Γενικός Διευθυντής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Γιώργος Μπουραζάνης, μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό στον αέρα» της ΕΡΤ Καλαμάτας και στη δημοσιογράφο Μαρία Τομαρά, παρουσιάζοντας με λεπτομέρειες την εικόνα στη Μεσσηνία και τα μέτρα που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί.

Η επιδημιολογική εικόνα

Όπως ανέφερε, στη Μεσσηνία έχουν επιβεβαιωθεί δύο μονάδες με κρούσματα καταρροϊκού πυρετού, άλλες δύο θεωρούνται ύποπτες, ενώ 4–5 ακόμη εξετάζονται. Η μετάδοση οφείλεται αποκλειστικά σε είδος σκνίπας, που ευνοείται από την υγρασία και τις θερμοκρασίες της εποχής.

Ο κ. Μπουραζάνης ξεκαθάρισε ότι ο καταρροϊκός πυρετός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, ζητώντας από τους καταναλωτές να εμπιστευτούν τη διαδικασία των κτηνιατρικών ελέγχων.

Ταχύτατη μεταβολή των δεδομένων

Για την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η νόσος, ο Γενικός Διευθυντής ανέφερε χαρακτηριστικά ότι μονάδα ενταγμένη στο πρόγραμμα ελέγχου είχε αρνητικό δείγμα στις 19/9 και θετικό στις 27/9, υπογραμμίζοντας ότι «η εικόνα μπορεί να αλλάξει μέσα σε λίγες μέρες».

Το θέμα των εμβολίων

Στα στελέχη που κυκλοφορούν στην περιοχή (3 και 8) υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο, ενώ για τα στελέχη 1–2 καταγράφεται έλλειψη, με νέες ποσότητες να αναμένονται στις αρχές του έτους. Ο εμβολιασμός – ακόμη και σε ζώα με ήπια συμπτώματα – θεωρείται σημαντικό εργαλείο περιορισμού, ανέφερε ο κ. Μπουραζάνης.

Ψεκασμοί και μέτρα προστασίας

Με την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων πραγματοποιήθηκαν ψεκασμοί σε αιγοπροβατοτροφικές και βοοτροφικές μονάδες, ενώ – όπως είπε – έχει κατατεθεί εισήγηση για συνέχιση των ψεκασμών με δαπάνες της Περιφέρειας σε:

30 αιγοπροβατοτροφικές μονάδες

10 βοοτροφικές μονάδες

Οι κτηνοτρόφοι, παράλληλα, καλούνται να λάβουν μέτρα καθαριότητας, απομάκρυνσης υγρασίας και εντομοαπωθητικής προστασίας σε ζώα και εγκαταστάσεις.

Ασφαλές το κρέας στην αγορά

Τα υγιή ζώα οδηγούνται κανονικά σε σφαγή μετά από κτηνιατρικό έλεγχο.

Ο κ. Μπουραζάνης τόνισε ότι «το κρέας που φτάνει στον καταναλωτή είναι απολύτως ασφαλές και πιστοποιημένο».

Το οικονομικό σκέλος

Κλείνοντας αναφερόμενος, στις αποζημιώσεις, σημείωσε ότι δεν προβλέπεται πλήρης κάλυψη όπως σε άλλες ζωονόσους, παρά μόνο ενισχύσεις για μέτρα πρόληψης. «Γι’ αυτό μόνο η πρόληψη μπορεί πραγματικά να προστατεύσει το ζωικό κεφάλαιο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Νέα δεδομένα από ΥΠΑΑΤ και βουλευτές

Τα κρίσιμα προβλήματα που δημιουργεί η εξάπλωση των ζωονόσων σε Μεσσηνία και Ηλεία τέθηκαν και στη συνάντηση των βουλευτών Περικλή Μαντά και Ανδρέα Νικολακόπουλου με τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ, Σπύρο Πρωτοψάλτη.

Οι δύο βουλευτές ζήτησαν πλήρη κάλυψη των ζημιών, κάνοντας λόγο για εκτεταμένη απώλεια ζωικού κεφαλαίου, τονίζοντας ότι «το διαθέσιμο εμβόλιο δεν καλύπτει επαρκώς τον κυρίαρχο ορότυπο της νόσου».

Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε πως έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας ανά νομό, ενώ το υπουργείο προετοιμάζει αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για αποζημιώσεις, ώστε να στηριχθούν οι πληττόμενοι παραγωγοί.

Πηγή: ertnews.gr