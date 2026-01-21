Σ. Αλειφτήρας: Απομακρύνουμε τα τρακτέρ, αλλά εξετάζουμε συλλαλητήριο στην Αθήνα

«Στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες αποφασίσαμε, μετά από 52 μέρες αγώνα, αξιοπρέπειας και επιβίωσης και αναγνωρίζοντας ότι ένας αγώνας έχει αρχή, μέση και τέλος, να φύγουν την Παρασκευή τα μπλόκα από τον δρόμο, ανέφερε μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή “Newsroom”, ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας.

«Θα περάσουμε μια βόλτα μέσα από το κέντρο της Λάρισας με τα τρακτέρ, έτσι ώστε να δείξουμε πρώτον ότι ο αγώνας συνεχίζεται και δεύτερον για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που από την πρώτη στιγμή ήταν στο πλευρό μας, καθώς αντιλήφθηκε ότι τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα είναι προβλήματα όλης της κοινωνίας», συμπλήρωσε.

Ο Σ. Αλειφτήρας ξεκαθάρισε ότι οι αγρότες θα συνεχίσουν τις δράσεις με άλλες μορφές αγώνα, όπως είναι τα συλλαλητήρια. «Θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε στον διάλογο, αν μας καλέσει η κυβέρνηση. Θέλουμε να βρούμε λύσεις επί των αιτημάτων που έχουμε δώσει στην κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις. Σε περίπου δεκαπέντε ημέρες θα συνεδριάσει η Πανελλαδική για να αξιολογηθεί αυτός ο αγώνας και αν έχουν γίνει λάθη στη διαχείρισή του και αναμένεται να πέσουν στο τραπέζι και προτάσεις για συλλαλητήριο, ίσως στην Αθήνα ή σε μεγάλες άλλες πόλεις με τα τρακτέρ μας και με λεωφορεία.»

«Θέλουμε σαφείς απαντήσεις και χρονοδιάγραμμα», τόνισε και πρόσθεσε: «Όλα αυτά για τα οποία έχει δεσμευτεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλουμε να γίνουν σύντομα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε 6 και 8 μήνες ή τα χρήματα από την αναπλήρωση εισοδήματος να δοθούν μετά από ένα χρόνο.»

Καταλήγοντας, ο Σωκράτης Αλειφτήρας επεσήμανε ότι «αυτός ο αγώνας άφησε πολύ σημαντική παρακαταθήκη, πρώτον την ενότητα του αγροτικού κινήματος και δεύτερον τα νέα παιδιά τα οποία συμμετείχαν σε όλες τις κινητοποιήσεις και μάλιστα είχαν και πρωταγωνιστικό ρόλο και έδειξαν με τον πιο γλαφυρό τρόπο στην κυβέρνηση ότι θέλουν να παραμείνουν στην ύπαιθρο, να επενδύσουν και να παράγουν φτηνά, ποιοτικά προϊόντα για όλους τους Έλληνες πολίτες.»