Β. Κόκκαλης: «Όχι άλλη κοροϊδία, οι κτηνοτρόφοι δικαιούνται πλήρη και πραγματική αποκατάσταση»

Οι κτηνοτρόφοι απαιτούν και δικαιούνται πλήρη, πραγματική και άμεση αποκατάσταση. Το παραπάνω τονίζει σε δήλωσή του, ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Κόκκαλη: «Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη διάθεση 50 εκατ. ευρώ για τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά — μια παρέμβαση απολύτως απαραίτητη, αφού οι ζημιές είναι σοβαρές και η ανάγκη επιτακτική. Όμως την ίδια ώρα, οι κτηνοτρόφοι που κατέστρεψε ο Daniel εξακολουθούν να βρίσκονται στο περιθώριο, με κουτσουρεμένες αποζημιώσεις και με το μέτρο 5.2 να παραμένει «στον πάγο», παρά τις αλλεπάλληλες υποσχέσεις.

Οι ανάγκες των πληττόμενων κτηνοτρόφων –όλων, χωρίς εξαιρέσεις– είναι ίδιες. Και όμως, η πολιτεία επιλέγει να τους αντιμετωπίζει με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αυτή η διαφοροποίηση δεν είναι μόνο άδικη· είναι βαθιά προσβλητική για ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την ελληνική παραγωγή και την ύπαιθρο.

Οι κτηνοτρόφοι του Daniel βιώνουν μήνες τώρα μια ατελείωτη σειρά από υποσχέσεις που δεν τηρούνται, από καθυστερήσεις που δεν εξηγούνται και από χρονοδιαγράμματα που αλλάζουν συνεχώς. Ζητούν το στοιχειώδες: ίδιου ύψους ενίσχυση, ίδιες διαδικασίες, ίδια ταχύτητα καταβολών, ίση μεταχείριση για όλους.

Δεν πρόκειται να σηκώσουν άλλο το βάρος αυτής της αδικίας ούτε να αποδεχτούν ρόλο «αόρατων πληγέντων».

Απαιτούν —και δικαιούνται— πλήρη, πραγματική και άμεση αποκατάσταση. Όχι αύριο. ΤΩΡΑ. Όχι άλλη καθυστέρηση. Όχι άλλη κοροϊδία.