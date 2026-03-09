Βαμβακιά Σερρών: Αδιάθετοι στις αποθήκες 4.000 τόνοι ρυζιού

Αδιάθετοι παραμένουν πάνω από 4.000 τόνοι ρυζιού στη Βαμβακιά Σερρών, με τους ρυζοπαραγωγούς να είναι σε απόγνωση. Ο πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Βαμβακιάς Σερρών, Ηλίας Μέσας, μιλώντας στην ΕΡΤ3 και την εκπομπή «Περίμετρος» τόνισε πως η φετινή χρονιά για το ρύζι ήταν πάρα πολύ κακή.

«Και χαμηλή παραγωγή βγάλαμε και παραμένει απούλητη. Δεν πουλιέται το ρύζι, η τιμή του είναι σε ιστορικά χαμηλό και πάλι, όμως, δεν μπορούμε να πουλήσουμε ρύζι. Δεν έχει γίνει σχεδόν ποτέ ξανά αυτό. Άλλες χρονιές, αυτή την εποχή δεν είχαμε καθόλου ρύζι, το είχαμε πουλήσει όλο. Φέτος, η κατάσταση είναι δραματική. Η τιμή είναι τόσο χαμηλή, σχεδόν πιο κάτω απ’ τη μισή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Είναι στα 20-25 λεπτά ενώ ήταν 50, 60 και 70 λεπτά. Το αποτέλεσμα είναι ο παραγωγός να μην μπορεί να καλύψει τίποτα. Δεν έχουμε λεφτά ούτε για πετρέλαιο να καλλιεργήσουμε τη νέα σεζόν», τόνισε χαρακτηριστικά.