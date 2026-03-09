Τέσσερις συλλήψεις για παραβίαση μέτρων κατά της ευλογιάς αιγοπροβάτων

Συλλήψεις τεσσάρων κτηνοτρόφων σημειώθηκαν πρόσφατα σε διάφορες περιοχές της χώρας, καθώς εντοπίστηκαν από τις κατά τόπους αστυνομικές αρχές να παραβιάζουν τα περιοριστικά μέτρα που έχουν τεθεί σε ισχύ για την αποτροπή της εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Ειδικότερα, το απόγευμα της 6ης Μαρτίου στην περιοχή Ανάληψη του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ημεδαπού κτηνοτρόφου, ο οποίος εντοπίστηκε να συνοδεύει κοπάδι περίπου 100 αιγών εκτός της κτηνοτροφικής μονάδας όπου σταβλίζονται. Σύμφωνα με τις αρχές, αφού στάβλισε τα ζώα, μετέβη σε δεύτερο σημείο του χωριού όπου βρίσκονταν περίπου 300 ακόμη αίγες για βόσκηση, παραβιάζοντας τα μέτρα περιορισμού που έχουν επιβληθεί για τη νόσο.

Την ίδια ημέρα, το πρωί, συνελήφθη στην Τοπική Κοινότητα Θεμέλου του Δήμου Πάργας ένας ακόμη ημεδαπός από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φαναρίου της Αστυνομικής Πρέβεζας. Ο άνδρας κατελήφθη να βόσκει περίπου 60 αιγοπρόβατα ιδιοκτησίας του σε αγροτική έκταση, σε απόσταση από τη σταβλική εγκατάσταση, παρά την απαγόρευση βόσκησης που ισχύει εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης για την πρόληψη μετάδοσης της ευλογιάς.

Ακόμη μία σύλληψη σημειώθηκε το πρωί της 7ης Μαρτίου στην περιοχή Βαλανίδα Ελασσόνας, όπου ημεδαπός κτηνοτρόφος εντοπίστηκε να βόσκει περίπου 350 αίγες σε απόσταση περίπου 1.000 μέτρων από τη σταβλική του εγκατάσταση, παραβιάζοντας τα μέτρα πρόληψης για την εξάπλωση της νόσου.