OKAA & Open Farm: Οι υγιεινές διατροφικές επιλογές σε πρώτο πλάνο στην εκπαίδευση των μαθητών

Περισσότεροι από 3.000 μαθητές όλων των βαθμίδων είχαν την ευκαιρία την προηγούμενη χρονιά να εκπαιδευτούν βιωματικά, να γνωρίσουν τη λαχαναγορά του Ρέντη, να μάθουν για τα φρούτα και τα λαχανικά μέσα από εργαστήρια και παιχνίδια και να ενημερωθούν για την ισορροπημένη διατροφή και τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση.

Όλα τα παραπάνω πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Healthy Habits by OKAA», ο απολογισμός του οποίου παρουσιάστηκε την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στο Open Farm Agora στην πτέρυγα Αγοράς Καταναλωτή στη Λαχαναγορά του Ρέντη. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε, επίσης, το νέο καινοτόμο πρόγραμμα «Blue Healthy Habits» (spin-off του «Healthy Habits»), το οποίο απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στοχεύει στην ενημέρωση των μαθητών για τη βιώσιμη αλιεία.

Τα προγράμματα αποτελούν πρωτοβουλία του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών & Αλιείας (ΟΚΑΑ), ενώ σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται από την ομάδα του Open Farm. Είναι προσανατολισμένα στη διατροφική εκπαίδευση και στην υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών και αποτελούν εργαλεία βιωματικής μάθησης και συμμετοχικών δράσεων. Εκτός των άλλων, επιδιώκουν την ενεργό συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών και στοχεύουν στη διαμόρφωση συνειδητοποιημένων καταναλωτών από μικρή ηλικία.

Κατά την παρέμβασή του στην ενημερωτική εκδήλωση, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΚΑΑ, Απόστολος Αποστολάκος, τόνισε ότι αφορμή των προγραμμάτων αποτελούν τα υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας σε νεαρές ηλικίες, με την παιδική παχυσαρκία να είναι ένα υπαρκτό φαινόμενο και μία σύγχρονη απειλή. «Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι να αφήσουν το αποτύπωμά τους και να “προκαλέσουν” ειδικούς και στελέχη των υπουργείων να ασχοληθούν με το ζήτημα», τόνισε.

Healthy Habits by OKAA

Το πρόγραμμα «Healthy Habits by OKAA» θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα με τη στήριξη του ΟΚΑΑ, που επιτρέπει τη δωρεάν συμμετοχή μαθητών από τους γειτονικούς δήμους, αλλά και από Ειδικά Σχολεία. Η δράση εστιάζει στην προώθηση του μεσογειακού τρόπου διατροφής, στην καλλιέργεια υγιεινών διατροφικών συνηθειών και στη δημιουργία μιας ισορροπημένης σχέσης των παιδιών με την τροφή και το σώμα.

Πιο συγκεκριμένα, ο επικεφαλής και συνιδρυτής της Open Farm, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ανέφερε ότι «τα σεμινάρια, οι εκπαιδεύσεις και τα εργαστήρια σε παιδιά βρίσκονται στον πυρήνα τον δράσεών μας, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών για τη διατροφή, το περιβάλλον, αλλά και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσω του προγράμματος “Healthy Habits by OKAA”, οι μαθητές-επισκέπτες συμμετέχουν σε βιωματικά εργαστήρια για τη διατροφή, σε επίδειξη φρούτων και λαχανικών (τοπικότητα, εποχικότητα, διατροφική αξία) και δοκιμάζουν ασφαλή και υγιεινά βοτανικά ροφήματα και σνακς/υπερτροφές. Επίσης, πραγματοποιούνται ξεναγήσεις στον ΟΚΑΑ και στην Αγορά Καταναλωτή».

Και πρόσθεσε: «Εκτός των άλλων, γίνεται αναφορά σε παραδοσιακές συνταγές από όλη την Ελλάδα, συμβάλλοντας έτσι στην ανάδειξη της τοπικότητας και της πολιτισμικής κληρονομιάς. Τέλος, συμμετέχουν στη δημιουργία και στην περιποίηση εποχικών λαχανόκηπων και παίρνουν φρούτα από τη λαχαναγορά κατά την αποχώρησή τους». Ο ίδιος συνέχισε, λέγοντας ότι το ενδιαφέρον των παιδιών για τα ψάρια και τα θαλασσινά, κατά τη διάρκεια των επισκέψεών τους, έδωσε το έναυσμα για τη δημιουργία του προγράμματος «Blue Healthy Habits».

Blue Healthy Habits

Την παρουσίαση του προγράμματος ανέλαβαν οι κ.κ. Ελένη Παππά και Μαρίνα Καβαλλιεράκη, εκπαιδεύτριες στα σχολικά προγράμματα της Open Farm. Πιο αναλυτικά, εξήγησαν ότι μέσα από βιωματικά εργαστήρια και δράσεις στον ΟΚΑΑ, στα ιχθυοπωλεία και σε συνεργαζόμενες ιχθυόσκαλες σε όλη την Ελλάδα, το πρόγραμμα μας ταξιδεύει στον κόσμο της βιώσιμης αλιείας και της υπεύθυνης κατανάλωσης θαλασσινών. Οι μαθητές θα γνωρίσουν:

✱ Τις αρχές της βιώσιμης αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

✱ Την υπεύθυνη κατανάλωση θαλασσινών και τη διατροφική τους αξία.

✱ Τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη ρύπανση θαλασσών, λιμνών και ποταμών.

✱ Τις επιπτώσεις των μικροπλαστικών στο περιβάλλον και στη διατροφική αλυσίδα.

Η κα Παππά παρουσίασε τη δομή του προγράμματος που ακολουθείται κατά την επίσκεψη των μαθητών στον ΟΚΚΑ. Αυτή περιλαμβάνει βόλτα στην αγορά, ενημέρωση για διατροφή και συνταγές, βιωματικές δράσεις, κουίζ και «αποστολές» μέσω των οποίων ζητούν από τα παιδιά να επισκεφθούν ιχθυοπωλεία της αγοράς και να αναζητήσουν τα πιο μικρά ή τα πιο μεγάλα ψάρια ή εκείνα που έχουν ένα συγκεκριμένο χρώμα. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τα διαφορετικά είδη ψαριών και να δουν πώς αποθηκεύονται και πώς πωλούνται.

Με τη σειρά της, η κα Καβαλλιεράκη εξήγησε ότι όταν επισκέπτονται τη λαχαναγορά μαθητές μικρότερης ηλικίας η δομή του προγράμματος «Blue Healthy Habits» προσαρμόζεται στις ανάγκες τους, έτσι ώστε να είναι ελκυστικό και ενδιαφέρον. Όσοι παρακολούθησαν την εκδήλωση είχαν τη ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μία «επίδειξη» ψαριών, όπως ακριβώς συμμετέχουν και οι μαθητές που επισκέπτονται τον ΟΚΑΑ, ώστε να μάθουν να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά είδη.

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον ΟΚΑΑ και την Open Farm.