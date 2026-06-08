Βέροια: Εγκρίθηκαν έργα ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για νέα αγροτική οδοποιία

Τo «πράσινο φως» για τέσσερις προτάσεις που υπέβαλε ο Δήμος Βέροιας στην πρόσκληση «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης εγκρίθηκαν προς ένταξη μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας και βαθμολόγησης στο πλαίσιο της δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, συνολικού ποσού 1,55 εκατ. ευρώ, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν αφορούν αγροτική οδοποιία συνολικά 7,9 χλμ στα αγροκτήματα Διαβατού, Αγίας Μαρίνας, Πατρίδας και Λογγά Δασκίου.

Πιο αναλυτικά, οι πράξεις αγροτικής οδοποιίας αφορούν στα ακόλουθα έργα:

• «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑΣ», με συνολικό προϋπολογισμό 437.115,00€ για τη Βελτίωση – ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού, συνολικού μήκους 1.713,00 m στο αγρόκτημα Πατρίδας του Δήμου Βέροιας.

• «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», με συνολικό προϋπολογισμό 556.973,25€ για τη Βελτίωση – ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού, συνολικού μήκους 2.612,00 m στα αγροκτήματα Αγίας Μαρίνας και Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας.

• «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ», με συνολικό προϋπολογισμό 346.920,00€ για τη Βελτίωση – ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού, συνολικού μήκους 2.253,14 m στο αγρόκτημα Διαβατού του Δήμου Βέροιας.

• «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΔΑΣΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ», με συνολικό προϋπολογισμό 198.975,00€ για τη Βελτίωση – ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού, συνολικού μήκους 1.390 m στην περιοχή Λογγά Δασκίου του Δήμου Βέροιας.

Όλες οι μελέτες πραγματεύονται τα απαιτούμενα έργα σήμανσης – ασφάλειας. Τα υφιστάμενα οδοστρώματα από αμμοχάλικο θα συμπληρωθούν με ασφαλτικό τάπητα.

«Έρχονται στον δήμο μας 1,5 εκατ. ευρώ για αγροτική οδοποιία. Η μελέτη που κατατέθηκε από τον Δήμο Βέροιας ήταν πλήρης και αξιολογήθηκε, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση στη συγκεκριμένη πρόταση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύντομα οι κοινότητες Διαβατού, Αγίας Μαρίνας, Πατρίδας και η περιοχή Λογγά Δασκίου θα έχουν επιπλέον καινούργια χιλιόμετρα αγροτικών δρόμων. Ο Δήμος συντάσσει μελέτες, τις ωριμάζει και εντοπίζει κάθε διαθέσιμη πρόσκληση έργου και χρηματοδοτικού προγράμματος τα οποία κατηγοριοποιούνται με βάση το αντικείμενο, τους δικαιούχους και τους στόχους τους», δήλωσε ο δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης με αφορμή την έγκριση των έργων.