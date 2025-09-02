Τα 100 χρόνια της γιορτάζει η ΔΕΘ με το βλέμμα στο μέλλον

Μπορεί η φετινή 89η ΔΕΘ να έχει ως κεντρικό θέμα τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της και να καλεί τους επισκέπτες σε ένα νοερό ταξίδι στην ιστορία, μέσα από ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό αφιέρωμα, αλλά ταυτόχρονα δίδει μεγάλη έμφαση στην καινοτομία, την τεχνολογία και το μέλλον, γεγονός που αποτυπώνεται -μεταξύ άλλων- στα τέσσερα ρομπότ, που θα τριγυρίζουν στα 33.000 τετραγωνικά μέτρα χώρου, τα οποία θα καταλάβουν φέτος οι 1.100 εκθέτες.

Με τις επίσημες κρατικές συμμετοχές να ανέρχονται σε 19, αλλά και με έντονο επιχειρηματικό χαρακτήρα, αφού θα πραγματοποιηθούν 400 επιχειρηματικά ραντεβού και θα συμμετάσχουν 44 επιμελητήρια και 351 επιχειρήσεις, η 89η ΔΕΘ δεν υστερεί στο ψυχαγωγικό κομμάτι: Με πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη, ένα κυνήγι θησαυρού εντός και εκτός εκθεσιακού κέντρου και έναν χώρο παιχνιδιού και δημιουργίας για παιδιά, τη «Juniorland», η διοργάνωση -η οποία θα εγκαινιαστεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου- προσφέρει εμπειρίες για κάθε ηλικία.

Μάλιστα, μεταξύ των αφιερωμάτων που θα φιλοξενεί στους χώρους της, από τις 6 έως και τις 14 Σεπτεμβρίου, αυξημένο ενδιαφέρον αναμένεται να προσελκύσει ένα νέο, αφιερωμένο στο αυτοκίνητο: σε χώρο έξι στρεμμάτων, το «Autothessaloniki» επιφυλάσσει, μεταξύ άλλων, στους επισκέπτες/τριες του πέντε πανελλήνιες πρεμιέρες αυτοκινήτων, αλλά και τη δυνατότητα να δουν από κοντά, στο περίπτερο του ΟΠΑΠ, το μονοθέσιο της ομάδας της McLaren στο Formula 1 και να βιώσουν την εμπειρία της αγωνιστικής οδήγησης στις πιο απαιτητικές πίστες του κόσμου μέσα από δύο προσομοιωτές.

Περί τιμώμενης χώρας και ανάπλασης

Η φετινή ΔΕΘ δεν θα έχει τιμώμενη χώρα. Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια σημερινής συνέντευξης Τύπου, ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Ηelexpo AE, Τάσος Τζήκας, παρότι είχε επιτευχθεί συμφωνία με μεγάλη ασιατική χώρα, ώστε να είναι η τιμώμενη της φετινής διοργάνωσης, ωστόσο τα γεωπολιτικά δεδομένα και οι πόλεμοι στην ευρύτερη περιοχή ανέτρεψαν τα δεδομένα. Για το 2026, όμως, υπάρχει ήδη συμφωνία «με μια πολύ σημαντική χώρα», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ.Τζήκας, η οποία θα ανακοινωθεί προσεχώς, σε ενημέρωση από κοινού με τον πρέσβη της.

Απαντώντας σε ερώτημα που δέχτηκε για την ανάπλαση του εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου της ΔΕΘ, ο κ. Τζήκας το χαρακτήρισε ως το πιο hot (καυτό) θέμα της έκθεσης και της πόλης, υπενθυμίζοντας ότι από το 2013, με επιμονή, προετοιμασία, μελέτες κι έναν διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό- πρότυπο (η ΔΕΘ-Helexpo AE) κατέληξε σε μια πρόταση «που μιλάει για έκθεση και πάρκο εκεί που ήταν πάντα, στο κέντρο της πόλης. Η απόφαση και η δήλωση του πρωθυπουργού ήταν πολύ σημαντική. Για τα επόμενα χρόνια, για τις επόμενες δεκαετίες, η έκθεση θα παραμείνει στο κέντρο της πόλης, στη μέση ενός υπέροχου πάρκου. Τα υπόλοιπα θα δοθούν -νομίζω- μέσα από τις διευκρινίσεις. Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση για το μέλλον της έκθεσης και της πόλης» τόνισε.

Ταξίδι με τη χρονομηχανή της ΔΕΘ

Αναφερόμενος στη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση της ΔΕΘ, ο κ. Τζήκας δήλωσε: «Ο θεσμός της ΔΕΘ, που γεννήθηκε το 1925 από έναν οραματιστή της εποχής, τον Νικόλαο Γερμανό, συνεχίζει μέχρι σήμερα να αφήνει το αναπτυξιακό του αποτύπωμα στην οικονομία και να μας εμπνέει. Η φετινή διοργάνωση θα είναι μια ευκαιρία για αναδρομή στο παρελθόν, ώστε να θυμηθούμε την προσφορά του εθνικού εκθεσιακού φορέα, την ιστορία του και τους βασικότερους σταθμούς του, αλλά και για να οραματιστούμε το μέλλον. Ένα οπτικουαστικό αφιέρωμα, που θα αναπτυχθεί κατά κύριο λόγο στο Περίπτερο 16, αλλά και δράσεις σε πολλούς ακόμη χώρους του εκθεσιακού κέντρου, θα σηματοδοτήσουν την επετειακή αυτή διοργάνωση» υπογράμμισε ο κ. Τζήκας και πρόσθεσε πως και κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού είναι επίσης αφιερωμένο στα 100 χρόνια της ΔΕΘ-HELEXPO. Όπως διευκρίνισε, κάθε QR code (γραμμωτός κώδικας), που θα σκανάρουν οι επισκέπτες σε διαφορετικά σημεία της ΔΕΘ, θα τους ανοίγει μια πύλη, που θα τους πηγαίνει σε μια άλλη εποχή, από τους εκθέτες του 1926 και τα φώτα των φεστιβάλ τραγουδιού και κινηματογράφου μέχρι τα διαστημικά εκθέματα και τις εκθέσεις του μέλλοντος.

Την πεποίθηση ότι η ΔΕΘ δεν είναι απλώς ένα μεγάλο εμπορικό γεγονός, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομικής και κοινωνικής διαδρομής της χώρας εδώ και 100 χρόνια, εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ – Ηelexpo ΑΕ, Κυριάκος Ποζρικίδης, ο οποίος παρουσίασε και τα εκθεσιακά αφιερώματα και τις εκδηλώσεις της φετινής διοργάνωσης.

Στη σημασία, στις δυσκολίες αλλά και στην ανθεκτικότητα της ΔΕΘ-Helexpo, αναφέρθηκε ο γενικός διευθυντής της Αλέξης Τσαξιρλής, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «τα πρώτα 100 χρόνια είναι μόνο η αρχή», ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιουτίκας, ο γενικός διευθυντής επικοινωνίας και βιωσιμότητας της Παπαστράτος Θέμης Χασιώτης και ο Λάζαρος Βογιατζόγλου, υπεύθυνος χορηγιών και εκδηλώσεων στη Βόρεια Ελλάδα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας ΑΕ.

Θεματικά αφιερώματα, συναυλίες, ώρες λειτουργίας και εισιτήρια

Το αφιέρωμα AutoThessaloniki εγκαινιάζει μια νέα, δυναμική πλατφόρμα για τον κόσμο του αυτοκινήτου, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα καινούργια μοντέλα μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών.

Το Academia παρουσιάζει το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, φέρνοντάς την πιο κοντά στο κοινό

Το αφιέρωμα στην Τεχνολογία/Έρευνα/Καινοτομία φιλοδοξεί να ενώσει την ερευνητική κοινότητα με την αγορά, μέσα από την παρουσίαση νέων επιτευγμάτων και πρακτικών εφαρμογών. Στο πλαίσιο αυτό, φέτος, στην 89η ΔΕΘ τους επισκέπτες/τριες θα υποδέχονται σε κομβικά σημεία της έκθεσης τέσσερα ρομπότ, που ανέπτυξε ο καθηγητής Κωνσταντίνος Μαντές με την ομάδα του.

Ειδική θέση στα φετινά αφιερώματα κατέχει το JuniorLand, που απευθύνεται στα παιδιά και τις οικογένειες, μετατρέποντας την έκθεση σε έναν χώρο παιχνιδιού και δημιουργίας, με θεατρικές παραστάσεις, επιστημονικά πειράματα, bubble shows, ξυλοπόδαρους και πολλές ακόμη εκπλήξεις.

Για μια ακόμη φορά, η ΔΕΘ φιλοξενεί και το Hobby Festival, που είναι μια μοναδική γιορτή αφιερωμένη σε κάθε μορφή χόμπι, δεξιότητας και δημιουργικής αναζήτησης.

Η Ελλάδα του Πολιτισμού, 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης. Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, η Έκθεση τιμά τον μεγάλο δημιουργό με μια μεγάλη συναυλία- φόρο τιμής στις 9 Σεπτεμβρίου με τους Δημήτρη Μπάση, Ρίτα Αντωνοπούλου, Σοφία Παπάζογλου και Άγγελο Θεοδωράκη. Στην ίδια σκηνή, κάτω από το εμβληματικό Τόξο, κάθε βράδυ θα πραγματοποιούνται τα καθιερωμένα «Music Events Live», με σημαντικά ονόματα της ελληνικής μουσικής, από τους Πυξ Λαξ και τον Σάκη Ρουβά μέχρι τη Λένα Ζευγαρά, την Αναστασία, την Πάολα, τον Πέτρο Ιακωβίδη και τον Πάνο Βλάχο.

Οι νέοι άνθρωποι έχουν και φέτος την τιμητική τους στη ΔΕΘ, μέσα από τον διαγωνισμό «Stage Z – Youth Band Battle», που προσφέρει τη δυνατότητα σε νέα συγκροτήματα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους ζωντανά σε χιλιάδες επισκέπτες. Η νικήτρια μπάντα -συμμετοχή έχουν δηλώσει 41- θα εξασφαλίσει δισκογραφικό συμβόλαιο, ενώ και οι φιναλίστ θα κερδίσουν σημαντικά έπαθλα και ευκαιρίες προβολής.

Η ιστορική επέτειος των 100 χρόνων θα τιμηθεί με εκτενές οπτικοακουστικό αφιέρωμα στο Περίπτερο 16, που θα αναδείξει το πλούσιο παρελθόν και τη διαδρομή της ΔΕΘ από το 1925 έως σήμερα. Στο πλαίσιο της επετείου, φέτος το Κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού είναι επίσης αφιερωμένο στα 100 χρόνια της ΔΕΘ-HELEXPO. Οι επισκέπτες της 89ης ΔΕΘ καλούνται να κάνουν ταξίδι στο χρόνο, να σκανάρουν τα QR codes τα οποία βρίσκονται στους δέκα βασικούς σταθμούς του αφιερώματος και έτσι να πάρουν μέρος στην κλήρωση για να κερδίσουν πλούσια δώρα. Μάλιστα στο γυάλινο περίπτερο στην Αριστοτέλους και σε άλλα εννέα σημεία εντός του εκθεσιακού κέντρου βρίσκονται κρυμμένα άλλα εννέα QR code, τα οποία «ξεκλειδώνουν» bonus συμμετοχές στην κλήρωση.

Η Ελλάδα των Περιφερειών – Γεύσεις από Ελλάδα: Το αφιέρωμα αυτό φωτίζει τον πλούτο της πρωτογενούς παραγωγής και της τοπικής γαστρονομίας, δίνοντας βήμα σε προϊόντα που αποτελούν αυθεντική έκφραση της ελληνικής γης και φημίζονται διεθνώς για τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.

Ελλάδα και Επιχειρηματικότητα: σε αυτό το αφιέρωμα, η ελληνική επιχειρηματικότητα ξεδιπλώνει τη δυναμική της. Συμμετέχουν όλα τα επιμελητήρια της χώρας με εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπό την οργανωτική επιμέλεια της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, ενώ με αυτόνομη συμμετοχή δίνουν το «παρών» τα Επιμελητήρια Ημαθίας και Θεσσαλονίκης.

Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης κατά τις καθημερινές είναι 4 μετά το μεσημέρι έως 10 το βράδυ, ενώ τα δύο σαββατοκύριακα θα ανοίγει στις 10 το πρωί. Η γενική είσοδος είναι 8 ευρώ, το παιδικό εισιτήριο (4-10 ετών, συνοδεία ενηλίκου) 5 ευρώ, το οικογενειακό εισιτήριο τεσσάρων ατόμων 25 ευρώ και εκείνο των τριτέκνων και πολυτέκνων (με την επίδειξη κάρτας) 5 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

