Βιέννη: Το Ασύρτικο εξελίσσεται σε διεθνές success story

Την ημέρα του τελικού της Eurovision στη Βιέννη, μία άλλη διεθνής εκδήλωση με ελληνικό ενδιαφέρον διεξαγόταν στην έκθεση αυστριακού κρασιού VieVinum. Όπως εξιστορεί η Σοφία Πέρπερα, «μόλις επέστρεψα από τη Βιέννη – όχι για τη Eurovision, αλλά για το Ασύρτικο, το δώρο της Σαντορίνης στον κόσμο του κρασιού και, κατά πολλούς, την ποικιλία που έβαλε πρώτη την Ελλάδα στον διεθνή οινικό χάρτη.

Γεννημένο στις σκληρές, ανεμοδαρμένες συνθήκες της Σαντορίνης, το Ασύρτικο έχει δείξει μια εντυπωσιακή ικανότητα να προσαρμόζεται και να εξελίσσεται. Σήμερα καλλιεργείται όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα, αλλά ολοένα και περισσότερο και σε οινικές περιοχές σε όλο τον κόσμο, από την Αυστραλία και την Καλιφόρνια μέχρι τη Γαλλία και τη Νότια Αφρική. Σε μια εποχή όπου η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την αμπελουργία, η ικανότητά του να διατηρεί φρεσκάδα και οξύτητα, ακόμη και σε θερμές και ξηρές συνθήκες, μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ.

Είναι, επίσης, μία από τις πιο ευέλικτες ποικιλίες στα χέρια ενός οινοποιού. Από κοφτερά, ορυκτά λευκά κρασιά μέχρι εκφράσεις με δυνατότητα παλαίωσης, στυλ ζυμωμένα σε βαρέλι, αφρώδη κρασιά, orange wines και, φυσικά, το εμβληματικό Vinsanto, το Ασύρτικο συνεχίζει να εκπλήσσει με τα τόσα διαφορετικά πρόσωπα που μπορεί να παρουσιάσει».

Το Σάββατο, λοιπόν, 16 Μαΐου, το «Wines of Greece», το πρόγραμμα προώθησης ελληνικών κρασιών της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ), πραγματοποίησε masterclass, όπου – περγράφει η κα Πέρπερα – «παρουσιάσαμε 13 εξαιρετικά ελληνικά κρασιά σε τέσσερις διαφορετικές ενότητες: εκφράσεις Ασύρτικου από την ηπειρωτική Ελλάδα, επιτυχημένα χαρμάνια, ξεχωριστές Σαντορίνες και στυλ με παλαίωση σε δρύινο βαρέλι.

Η αίθουσα ήταν γεμάτη με επαγγελματίες του κρασιού και δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο – τις ΗΠΑ, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κίνα, την Ιαπωνία, τη Βραζιλία, την Κολομβία, την Αυστρία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, την Εσθονία και αλλού – με κόσμο ακόμη και όρθιο στο πίσω μέρος της αίθουσας. Ήταν υπέροχο να βλέπει κανείς το επίπεδο ενδιαφέροντος και περιέργειας γύρω από αυτή την αξιοθαύμαστη ελληνική ποικιλία.

Ακριβώς έξω από την αίθουσα του masterclass, μια επιλεγμένη ομάδα ελληνικών οινοποιείων παρουσίαζε τα κρασιά της σε εκατοντάδες εμπορικούς επισκέπτες και καταναλωτές που ήθελαν να ανακαλύψουν περισσότερα για το σύγχρονο ελληνικό κρασί και την ποικιλομορφία του».