Βιοποικιλότητα και βιωσιμότητα: Η ΘΕΟΝΗ στηρίζει δράση φύτευσης μελισσοκομικών φυτών στις Σπέτσες

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 20 Απριλίου η δράση φύτευσης μελισσοκομικών φυτών στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου Σπετσών, με την υποστήριξη του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ σε συνεργασία με την bee for Planet.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων βιωσιμότητας της ΘΕΟΝΗ και είχε ως στόχο την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και την προστασία των επικονιαστών, οι οποίοι αποτελούν βασικό πυλώνα για την ισορροπία των οικοσυστημάτων. Όπως το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΘΕΟΝΗ αναβλύζει από φυσική πηγή στην οροσειρά των Αγράφων, έτσι και η συγκεκριμένη δράση αντλεί έμπνευση από την ίδια τη φύση και την ανάγκη διαφύλαξής της. Μέσα από τη φύτευση μελισσοκομικών φυτών, δημιουργήθηκαν ευνοϊκές συνθήκες για τη στήριξη των μελισσών και άλλων ωφέλιμων οργανισμών.

Καθοριστική ήταν η συμβολή της τοπικής κοινωνίας, με μαθητές από το Γυμνάσιο Σπετσών να συμμετέχουν ενεργά στη δράση, παρουσία της Δημοτικής Αρχής. Μέσα από τη βιωματική αυτή εμπειρία, οι νέοι ήρθαν σε άμεση επαφή με την αξία της περιβαλλοντικής προστασίας, ενισχύοντας την οικολογική τους συνείδηση και την ενεργή συμμετοχή σε πρωτοβουλίες με θετικό αποτύπωμα για τον τόπο τους.

Η ΘΕΟΝΗ, ως αρωγός της δράσης, επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευσή της στην υποστήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν τη βιωσιμότητα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Μέσα από στοχευμένες συνεργασίες, συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που δημιουργούν ουσιαστική αξία για τις τοπικές κοινωνίες και συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός πιο υπεύθυνου μέλλοντος για τον πλανήτη.

Με συνέπεια στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, η ΘΕΟΝΗ παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και στην προώθηση της αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και φύσης.