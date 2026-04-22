Βουλή – Λυκουρέντζος: «Xωρίς νέους πόρους δεν μπορούμε να μιλάμε, ούτε για βιώσιμο σύστημα, ούτε για κάλυψη αποζημιώσεων»

«Το ζήτημα των πόρων του ΕΛΓΑ πρέπει όλοι μαζί να το συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε να το λύσουμε. Ο μετασχηματισμός του Οργανισμού είναι εθνικής σημασίας ζήτημα. Και πρέπει να μιλήσουμε για τα έσοδά του. Γιατί ό,τι και να θέλουμε να κάνουμε για να καλυτερεύσουμε το γεωασφαλιστικό μας σύστημα, χωρίς νέους πόρους δεν μπορούμε να μιλάμε, ούτε για βιώσιμο σύστημα, ούτε για κάλυψη αποζημιώσεων». Αυτό τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), Ανδρέας Λυκουρέντζος, ενημερώνοντας τα μέλη της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής, με αντικείμενο «τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων».

Ο κ. Λυκουρέντζος μίλησε για την ανάγκη προσαρμογής του ΕΛΓΑ στη νέα πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής, τονίζοντας ότι ο Οργανισμός είναι ασφαλιστικός και δεν χαράζει, δεν ασκεί πολιτική, ούτε νομοθετεί, αλλά υλοποιεί μόνο νομοθετικές πρωτοβουλίες υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον κανονισμό της, στον οποίο ορίζονται όρια χρηματοδότησης μέσα στα οποία μπορεί να κινηθεί.

«Πρέπει ο ΕΛΓΑ να διαθέτει οικονομική ευρωστία. Και αυτό πρέπει όλοι να το συμφωνήσουμε με χαρτί και μολύβι.

Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι μπορούμε να πληρώνουμε τις αποζημιώσεις», τόνισε ενώ επεσήμανε ότι έχει εξοφληθεί το 100% των ζημιών του 2025 από τον παγετό, ενώ με τη σωστή διαχείριση που έγινε στο Ταμείο, το οποίο πλέον βρίσκεται εντός των ορίων ασφαλείας.

Έμφαση έδωσε ο κ. Λυκουρέντζος στο σύστημα που πρέπει να εξευρεθεί για τις ασφαλιστικές εισφορές, «ένα δύσκολο θέμα» όπως είπε, σημειώνοντας ότι έχουν ξεκινήσει πριν 2,5 χρόνια συζητήσεις με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, αλλά δυστυχώς δεν ενδιαφέρονται.

Όπως είπε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, «ενδιαφέρονται μόνο για το σύστημα αντασφάλισης αλλά κατά τη γνώμη μου είναι ακριβό, γιατί ένα ποσό της τάξης 10 -15 εκ. ευρώ το χρόνο για προμήθεια και ένα ποσό 50 εκ. για την αντασφάλιση, δεν είναι κάτι που μπορεί να αντέξει ο ΕΛΓΑ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ