ΥΠΑΑΤ: Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά τροφίμων το πρώτο δίμηνο του 2026

Στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελέγχων για την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει ότι, κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου 2026, η Γενική Διεύθυνση Τροφίμων και ειδικότερα η Διεύθυνση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων πραγματοποίησε 524 έκτακτους ελέγχους σε επιχειρήσεις του τομέα τροφίμων σε όλη τη χώρα.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων διαπιστώθηκαν 92 μη συμμορφώσεις, οι οποίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, παραβάσεις σχετικές με την ορθή επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση τροφίμων, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων συνοδευτικών στοιχείων και διαδικασιών ιχνηλασιμότητας.

Ενδεικτικά, μεταξύ των ευρημάτων καταγράφηκαν περιπτώσεις παραπλανητικής επισήμανσης και ανακριβών/ελλιπών πληροφοριών προς τον καταναλωτή ως προς τα χαρακτηριστικά και την προέλευση προϊόντων. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε δύο περιπτώσεις παραπλανητικής δήλωσης προέλευσης προϊόντος (ελληνοποιήσεις), όπου πατάτες αιγυπτιακής προέλευσης παρουσιάζονταν στην αγορά ως ελληνικές, πρακτική που υπονομεύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και πλήττει τις συνεπείς επιχειρήσεις και τους παραγωγούς.

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διοικητικών διαδικασιών, επιβλήθηκαν ποινές σε 11 περιπτώσεις, συνολικού ύψους 62.000 ευρώ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε:

«Οι έλεγχοι στην αγορά τροφίμων είναι διαρκής προτεραιότητα. Στόχος μας είναι να προστατεύουμε τον καταναλωτή, να στηρίζουμε τις συνεπείς επιχειρήσεις και να αποτρέπουμε πρακτικές που υπονομεύουν τον υγιή ανταγωνισμό. Συνεχίζουμε με συνέπεια και αυστηρότητα, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, ώστε η νομιμότητα και η διαφάνεια να είναι κανόνας σε κάθε στάδιο της αλυσίδας τροφίμων».

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα συνεχίσει τους στοχευμένους και αιφνιδιαστικούς ελέγχους, με έμφαση στη συμμόρφωση με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, για τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην αγορά.