Συλλαλητήριο στις 12/3 στην «Agrotica», αποφάσισαν οι αγρότες

Την διοργάνωση συλλαλητηρίου στα εγκαίνια της έκθεσης της «Agrotica» τη Πέμπτη 12/3 στη ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη, αποφάσισε η σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων (ΠΕΜ), που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, στη Σίνδο.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν δεκάδες αγρότες από τον πλημμυρισμένο Έβρο μέχρι και την Μεσσηνία, στέλνοντας μήνυμα για τη συνέχεια του αγώνα τους μέχρι τη δικαίωση των αιτημάτων τους- όπως είχαν υποσχεθεί και μετά τη συνάντηση που είχαν με τον πρωθυπουργό τον Γενάρη – καθώς όπως τονίστηκε και από τη Σίνδο, η κυβέρνηση δεν έχει λύσει κανένα από τα βασικά αιτήματα των αγροτών «για να μπορέσουν να μείνουν στα χωράφια τους και να παράγουν», την ίδια ώρα που τα προβλήματα παραμένουν και μεγαλώνουν.

Στην εισήγηση, ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, σημείωσε μεταξύ άλλων πως η κυβέρνηση συνεχίζει ακάθεκτη τη πολιτική που ξεκληρίζει τους αγρότες και ερημώνει την ύπαιθρο, εφαρμόζοντας τις κατευθύνσεις την Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), ενώ εντείνει την καταστολή με συνεχείς δικογραφίες για τους αγρότες που συμμετείχαν στα μπλόκα και τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Όσον αφορά τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, υπογράμμισε πως η κυβέρνηση συνεχίζει να αναμασά τα επιχειρήματα περί «έλλειψης δημοσιονομικού χώρου», την ίδια ώρα που συμμετέχει στο πολεμικό σφαγείο στέλνοντας φρεγάτες που κοστίζουν 500.000 ευρώ τη μέρα. «Ο πόλεμος φτάνει στη γειτονιά μας και έχουμε και εμείς άποψη σαν αγρότες: να μην εμπλακεί η χώρα μας!», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως τον πόλεμο θα τον πληρώσει ο λαός, οι εργαζόμενοι αλλά και οι αγρότες, καθώς θα ακριβύνουν ακόμη περισσότερο οι τιμές στα αγροτικά εφόδια, τα λιπάσματα, το πετρέλαιο.

Ταυτόχρονα, σημείωσε τη μεγάλη παρακαταθήκη που άφησαν στο αγροτικό κίνημα για τη συνέχεια οι μεγαλειώδεις φετινές πανελλαδικές κινητοποιήσεις στα μπλόκα, τονίζοντας την ενότητα που κέρδισαν η αγρότες τους με τη στάση τους και την ευρύτερη λαϊκή στήριξη των αιτημάτων τους, «που τα αγκάλιασε όλη η κοινωνία».

Από τη πλούσια σε συμπεράσματα συζήτηση που ακολούθησε, με δεκάδες αγρότες να παίρνουν τον λόγο, σημειώθηκε πως ο αγώνας συνεχίζεται με διαφορετικές μορφές πάλης, ενώ αναδείχθηκε η ανάγκη να μαζικοποιηθούν οι αγροτικοί σύλλογοι και οι ομοσπονδίες σε κάθε περιοχή.

Ειδικότερα, από πολλές τοποθετήσεις εκφράστηκαν τα μεγάλα προβλήματα που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι αγρότες, τα οποία πολλαπλασιάζονται από τη πολιτική της κυβέρνησης. Τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες από την έλλειψη ελάχιστης εγγυημένης τιμής, όπως οι ρυζοπαραγωγοί στην Κεντρική Μακεδονία όπου αναγκάζονται να πουλάνε σε εξευτελιστικές τιμές τα προϊόντα τους, το αυξημένο κόστος παραγωγής που αντιμετωπίζουν οι αγρότες που καλλιεργούν σιτηρά, αντίστοιχα προβλήματα με δενδροκαλλιεργητές στην Άρτα, δεκάδες αγρότες από διαφορετικές περιοχές που περιμένουν αποζημιώσεις προηγούμενων ετών κ.α. Προβλήματα που συσσωρεύονται και αναγκάζουν εκατοντάδες αγρότες να εγκαταλείπουν τα χωράφια τους και την παραγωγή.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της κυβερνητικής πολιτικής είναι οι αγρότες του Βόρειου Έβρου που αυτές τις μέρες έχουν μετατραπεί σε «αλιευτικό σύλλογο», καθώς δεκάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν πλημμυρίσει, στους οποίους η κυβέρνηση αντί να δώσει άμεσες αποζημιώσεις στο 100% και να προχωρήσει άμεσα σε μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας, λύνοντας παράλληλα το ζήτημα με τα νερά του Άρδα, συνεχίζει και τους στέλνει «κλήσεις» για τη συμμετοχή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις με τις οποίες ζητούσαν τα παραπάνω! Ήδη μάλιστα έχουν σχηματιστεί 49 δικογραφίες όπου τους αποδίδονται κατηγορίες για συμμετοχή στο μπλόκο του Ορμενίου και συνολικά τις κινητοποιήσεις στον Έβρο.

Οι αγρότες μέσα από ανταλλαγή απόψεων, με γόνιμο προβληματισμό και διάλογο για τη συνέχεια του δίκαιου αγώνα τους, κατέληξαν στην απόφαση για διοργάνωση αγροτικού συλλαλητηρίου τη Πέμπτη 12/3 στα εγκαίνια της έκθεση της «Agrotica», στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζοντας με τη στήριξη και φορέων της περιοχής την πίεση προς την κυβέρνηση ώστε να δοθούν άμεσες λύσεις στα αιτήματα τους.

Αποφάσισαν, επιπλέον, τον αγωνιστικό εορτασμό του Κιλελέρ στις 29/3, με εκδήλωση στον χώρο της θυσίας των Θεσσαλών κολίγων.

Τέλος, εξέλεξαν προσωρινή γραμματεία της ΠΕΜ για τον καλύτερο συντονισμό και την οργάνωση του αγροτικού κινήματος, με έμφαση στη μαζικοποίηση και το δυνάμωμα αγροτικών συλλόγων και ομοσπονδιών, τη δημιουργία νέων σε κάθε χωριό και περιοχή.

Πηγή: 902.gr