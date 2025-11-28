ΥΠΑΑΤ: Τι θα γίνει με τα «πανωγραψίματα» στις δηλώσεις των αγροτών

Ανησυχίες προέκυψαν σχετικά με το αν τα «πανωγραψίματα» στις δηλώσεις των αγροτών θα μειώσουν τον συνολικό όγκο των επιδοτήσεων που θα εισρεύσουν στη χώρα. Το ΥΠΑΑΤ διευκρινίζει ότι το συνολικό ποσό παραμένει αμετάβλητο.

Συγκεκριμένα, για όσους παραγωγούς αποδειχθεί ότι οι δηλώσεις τους δεν είναι ακριβείς, θα υπάρξει αντίστοιχη μείωση της επιδότησης. Ωστόσο, τα χρήματα που «περισσεύουν» θα κατανεμηθούν το ταχύτερο δυνατό σε όσους αγρότες υπέβαλαν σωστές και ειλικρινείς δηλώσεις, εξασφαλίζοντας έτσι την κοινωνική δικαιοσύνη στο σύστημα καταβολής ενισχύσεων.

Με τον τρόπο αυτό, η χώρα δεν χάνει ούτε ένα ευρώ από τους διαθέσιμους πόρους, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται ότι οι πραγματικοί παραγωγοί ανταμείβονται δίκαια. Το νέο σύστημα, που εφαρμόζεται από φέτος, συνδυάζει αποτελεσματικότητα και δικαιοσύνη, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του ΥΠΑΑΤ για διαφανείς και ισορροπημένες αγροτικές πληρωμές.

Αναλυτικά το ΥΠΑΑΤ αναφέρει:

Αφού γίνονταν «πανωγραψίματα», αυτό σημαίνει ότι οι καλλιέργειες και τα κοπάδια που θα επιδοτηθούν θα είναι λιγότερα, άρα θα εισρεύσουν στη χώρα λιγότερες επιδοτήσεις;

Όχι! Το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων που θα εισπράξει η χώρα, θα είναι το ίδιο. Πράγματι, για όσους παραγωγούς αποδεικνύεται ότι οι δηλώσεις τους δεν είναι ακριβείς, θα υπάρξει αντίστοιχη μείωση των επιδοτήσεων. Ωστόσο τα χρήματα που θα περισσέψουν συμφωνήθηκε να κατανεμηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα στους παραγωγούς που έκαναν ειλικρινείς δηλώσεις. Έτσι το σύστημα που εφαρμόζεται από φέτος έχει έντονο το στοιχείο της κοινωνικής δικαιοσύνης. Από τη μια πλευρά η χώρα δεν χάνει χρήματα, από την άλλη τα χρήματα αυτά κατανέμονται με δίκαιο τρόπο.