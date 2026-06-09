Υποβολή παραστατικών συμμόρφωσης για απειλούμενες αυτόχθονες φυλές

Η ΑΑΔΕ με ανακοίνωσή της ενημερώνει τους δικαιούχους της 1ης πρόσκλησης της Δράσης Π3-70-1.5 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023–2027, ότι για το έτος εφαρμογής 2025 απαιτείται η υποβολή των προβλεπόμενων παραστατικών συμμόρφωσης.

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν αντίγραφα των ενημερωμένων χειρόγραφων μητρώων καταγραφής, για όλες τις ενταγμένες εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων και χοιροειδών.

Η υποβολή των παραστατικών πραγματοποιείται στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Ελέγχων και Ενισχύσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων και Ενισχύσεων, έως και 12 Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. 40540/20-06-2025 εγκύκλιο του Οργανισμού Πληρωμών.

Η έγκαιρη και πλήρης προσκόμιση των παραστατικών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επαλήθευση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και την ομαλή ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Για τη διευκόλυνσή τους, οι δικαιούχοι καλούνται να απευθύνονται στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής.