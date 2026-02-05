Ηλεία: Zημιές σε δρόμους και καλλιέργειες σε κοινότητες της Ολυμπίας

Ζημιές προκάλεσε η κακοκαιρία σε αρκετές τοπικές κοινότητες του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, κυρίως σε δρόμους και αγροτικές καλλιέργειες. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στις κοινότητες Πλάτανο, Πελόπιο, Ηράκλεια, Χελιδόνι και Καυκανιά.

Στο σημείο βρίσκονται μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για την άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων.

Πολλά προβλήματα σημειώνονται στις κοινότητες Πλατάνου, Πελοπίου, Ηράκλειας, Χελιδονίου, Καυκανιάς καθώς και στην Δ.Ε. Φολόης, πτώσεις δέντρων, κατολισθήσεις, καθιζήσεις δρόμων και το αγροτικό δίκτυο να έχει δεχτεί σοβαρό πλήγμα.

Πηγές: ertnews.gr