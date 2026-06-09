Ζημιές σε μελίσσια και οπωροφόρα δέντρα από αρκούδα στην Εορδαία

Ανησυχία έχει προκαλέσει στην Ασβεστόπετρα Κοζάνης η εμφάνιση μεγάλης αρκούδας, η οποία σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων κινείται εντός του οικισμού, προκαλώντας ζημιές σε μελίσσια και οπωροφόρα δέντρα.

Όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος της κοινότητας, Βαγγέλης Γώσης, έπειτα από ενημέρωση που έλαβε από δύο κατοίκους του χωριού, το άγριο ζώο εισήλθε σε κτήμα που βρίσκεται εντός της Ασβεστόπετρας, όπου κατέστρεψε δύο μελίσσια και προκάλεσε ζημιές σε ένα τρίτο.

Παράλληλα, σε κοντινή περιοχή του χωριού, η αρκούδα φέρεται να έσπασε κλαδιά κερασιάς προκειμένου να τραφεί με τους καρπούς της, προκαλώντας νέες ζημιές.

Σύμφωνα με τις περιγραφές των κατοίκων, πρόκειται για μεγάλη αρκούδα που κινείται σε διάφορα σημεία του οικισμού, γεγονός που έχει θέσει σε επιφυλακή τους κατοίκους. Ο πρόεδρος της κοινότητας απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, όταν οι μετακινήσεις είναι περιορισμένες και η πιθανότητα συνάντησης με το ζώο μεγαλύτερη.

Οι κάτοικοι καλούνται να αποφεύγουν την προσέγγιση της αρκούδας σε περίπτωση που την εντοπίσουν και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για την παρουσία της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα τα περιστατικά εμφάνισης αρκούδων και άλλων μεγαλόσωμων άγριων ζώων σε κατοικημένες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας καταγράφονται ολοένα και συχνότερα, προκαλώντας προβληματισμό και ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες, καθώς η παρουσία τους κοντά σε σπίτια, αυλές και καλλιέργειες τείνει πλέον να λάβει σχεδόν καθημερινό χαρακτήρα.

Πηγή: ertnews.gr