Γ. Ανδριανός στην OTA EXPO 2026: Τα τοπικά προϊόντα, η γαστρονομία και ο αγροτουρισμός ισχυροί μοχλοί ανάπτυξης για την ελληνική περιφέρεια

Στην έκθεση OTA EXPO 2026 παρευρέθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, συμμετέχοντας στη συζήτηση για την ανάπτυξη της περιφέρειας και των τοπικών κοινοτήτων.

Στον χαιρετισμό του, ο Υφυπουργός συνεχάρη τους διοργανωτές και υπογράμμισε ότι η OTA EXPO εξελίσσεται σε έναν ιδιαίτερα χρήσιμο θεσμικό χώρο διαλόγου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς φέρνει κοντά υπουργεία, δήμους, περιφέρειες, πανεπιστήμια, αναπτυξιακούς φορείς και την αγορά.

Όπως τόνισε, τα τοπικά προϊόντα, η γαστρονομία και ο αγροτουρισμός αποτελούν τρεις αλληλένδετες όψεις μιας ενιαίας αναπτυξιακής στρατηγικής, που μπορεί να ενισχύσει την απασχόληση και τα εισοδήματα, να κρατήσει νέους ανθρώπους στην περιφέρεια και να προσφέρει στον επισκέπτη μια αυθεντική και ολοκληρωμένη εμπειρία.

Ο κ. Ανδριανός επεσήμανε ότι η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα: προϊόντα υψηλής ποιότητας, ισχυρή αγροτική παράδοση, μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα, ξεχωριστές τοπικές κουζίνες και ανθρώπους με γνώση, μεράκι και δημιουργικότητα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στρατηγική σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με τη μεταποίηση, την εστίαση, τη φιλοξενία, τον πολιτισμό και τον τουρισμό με στόχο τη δημιουργία περισσότερης προστιθέμενης αξίας για τις τοπικές κοινωνίες και την εθνική οικονομία.

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε επίσης τον καθοριστικό ρόλο των Δήμων, οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν ως πυρήνες συντονισμού και συνεργασίας, στηρίζοντας τοπικές διαδρομές γαστρονομίας, αγροτουριστικές εμπειρίες, αγορές παραγωγών, φεστιβάλ τοπικών προϊόντων και συνέργειες με την εστίαση, τη φιλοξενία και τον πολιτισμό.

Αναφερόμενος στα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, σημείωσε ότι τα τοπικά προγράμματα LEADER, που διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στηρίζουν τη λογική της ανάπτυξης από τα κάτω και δίνουν στις τοπικές κοινωνίες τη δυνατότητα να σχεδιάζουν παρεμβάσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τα πλεονεκτήματά τους. Υπενθύμισε μάλιστα ότι τα εγκεκριμένα τοπικά προγράμματα καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των αγροτικών περιοχών της χώρας, στηρίζοντας δημόσια έργα και ιδιωτικές επενδύσεις, ιδίως σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Κλείνοντας, ο Υφυπουργός τόνισε ότι η πρόκληση είναι να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, ώστε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και των τοπικών κοινωνιών να ενωθούν σε ένα συνεκτικό σχέδιο ανάπτυξης.

«Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στηρίζουμε έμπρακτα αυτή τη στρατηγική, με την πεποίθηση ότι τα τοπικά προϊόντα, η γαστρονομία και ο αγροτουρισμός μπορούν να γίνουν ένας ισχυρός μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική περιφέρεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.