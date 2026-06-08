ΕΛΛΑΔΑ

«Μίνι ανασχηματισμός»: Γ. Κώτσηρας στο υπ. Μεταφορών, Τ. Χατζηβασιλείου στο ΥΠΕΞ, Δ. Μαρκόπουλος και Μ. Σούκουλη νέοι υφυπουργοί

08/06/2026
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Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατόπιν απόφασης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ειδικότερα, καθήκοντα αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας.

Παράλληλα, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη.

Επιπλέον, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ορκωμοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΑΠΟ:
ypaithros.gr
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