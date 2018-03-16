Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες από το βράδυ του Σαββάτου 17-03-2018 αναμένεται σχεδόν σε όλη τη χώρα με κύρια χαρακτηριστικά :
Α) ΤΙΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ:
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (18-03-2018)
1.ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΤΟ ΙΟΝΙΟ.
2.ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ (ΚΥΡΙΩΣ ΤΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ).
3.ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ.
4.ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ
ΘΡΑΚΗ.
5.ΠΙΘΑΝΟΝ ΤΙΣ ΠΡΟΜΕΣΗΜΒΡΙΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ.
6.ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ.
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (19-03-2018)
1.ΤΟ ΙΟΝΙΟ, ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ, ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ (ΚΥΡΙΩΣ ΤΗ
ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ).
2.ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ), ΤΗ ΘΡΑΚΗ, ΤΑ
ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
3.ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΠΙΘΑΝΟΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ (20-03-2018)
ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΑ
ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ.
Β) ΤΟΥΣ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΕΛΑΓΗ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΙΘΑΝΟΝ ΤΟΠΙΚΑ 9 ΜΠΟΦΟΡ.
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ (ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ)
ΤΟΠΙΚΑ 9 ΜΠΟΦΟΡ.
Γ) ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΦΡΙΚΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ.
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ