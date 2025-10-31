10 χρόνια «ΥΧ»: Οι αναγνώστες αξιολογούν πρόσωπα, καταστάσεις, γεγονότα και πεπραγμένα της δεκαετίας (Νοέμβριος 2015-σήμερα)

Με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών από την πρώτη κυκλοφορία της εφημερίδας Ύπαιθρος Χώρα στα περίπτερα, το ypaithros.gr διεξάγει ψηφοφορία (poll) και σας καλεί να συμμετάσχετε σε μια συνολική αξιολόγηση προσώπων, γεγονότων και πεπραγμένων που διαμόρφωσαν το σκηνικό της ελληνικής υπαίθρου την τελευταία δεκαετία, με βάση τη δική σας κατάσταση και τη δική σας οπτική.

Ο αγροτικός κόσμος βγάζει τη δική του ετυμηγορία στο ypaithros.gr. Εάν είστε και εσείς παραγωγός, αγρότης, ασχολείστε με την αγροδιατροφή – σας ενθαρρύνουμε να συμμετάσχετε, προσθέτοντας και τη δική σας φωνή.

Τα τελικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα και θα δημοσιευθούν στο προσεχές επετειακό φύλλο της εφημερίδας «ΥΧ» που θα κυκλοφορήσει 7 Νοεμβρίου 2025.

Ακολουθούν οι ερωτήσεις: