41η Γιορτή Καστάνου στην Καστάνιτσα Αρκαδίας

Η Γιορτή Κάστανου διοργανώθηκε στις 25 και 26 Οκτωβρίου από τον Μορφωτικό και Φυσιολατρικό Σύλλογο Απανταχού Καστανιτσιωτών, σε συνεργασία με την Κοινότητα Καστάνιτσας, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην άρτια οργάνωση και την επιτυχημένη διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ποικίλες δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, με το κάστανο το παραδοσιακό προϊόν που χαρακτηρίζει την περιοχή ,να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Στην εκπομπή “Περίμετρος” μίλησε η Τζένη Χαρμαντά, πρόεδρος του Συλλόγου Απανταχού Καστανιτσιωτών.